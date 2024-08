Từng bước thúc đẩy công nghệ trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực cho thị trường tiềm năng hàng trăm tỷ USD

Công nghệ trí tuệ nhân tạo cải tiến y tế hiện đại và lưu trữ thông minh Thông qua thuật toán phân tích bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với bản đồ methyl hóa đặc hiệu khối u (TSMA), một nghiên cứu mới nhất về việc dự đoán chính xác và đáng tin cậy về nguồn gốc khối u nhằm phát hiện sớm nhiều bệnh ung thư vừa được công bố trên Tạp chí BMC - Journal of Translational Medicine. Theo đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo cải tiến trong nghiên cứu đã mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực xét nghiệm phát hiện sớm đa ung thư thông qua kết quả giải trình tự gen phân tích ctDNA, theo báo cáo.

Cùng với đó, cách tiếp cận mới dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng đã góp phần giảm tổng chi phí và thời gian cần thiết để phân tích dữ liệu khối u, từng bước đưa ra pháp đồ điều trị hiệu quả cho những hội chẩn chính xác từ các bác sỹ chuyên ngành.



Ở lĩnh vực lưu trữ, công nghệ AI phát triển cũng đã mở đường cho việc định hình lại cách để xử lý số liệu hiệu quả hơn.



Mới nhất, để khai thác tốt hơn thị trường này, Nhất Tiến Chung đã cùng AIC Inc phát triển các giải pháp máy chủ và hệ thống lưu trữ tiên tiến dựa trên Edge AI.



Trong bối cảnh hạ tầng điện toán cho AI đang phát triển mạnh, nền tảng lưu trữ hiệu suất cao cho AI ngày càng được xem trọng để mang đến sự ổn định khi vận hành.



Với những cải tiến, hệ thống lưu trữ mới tích hợp giải pháp mạng siêu tốc NVIDIA không chỉ cung cấp nền tảng lưu trữ cho các tải xử lý AI chuyên sâu như Deep Learning (học máy), Large Language Models (mô hình dữ liệu lớn), Vision AI…, mà còn dễ dàng linh hoạt "may đo" cho nhiều doanh nghiệp, giúp họ tối ưu chi phí và vận hành cho việc tiếp cận AI.



Kết hợp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo tạo sinh cho ngành công nghệ tài chính (Fintech) và thương mại điện tử (e-Commerce)



So với trước đây, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hiện đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực và từng bước được ứng dụng mạnh mẽ vào nhiều ngành.



Dự báo của các chuyên gia trong ngành, trong 10 năm tới, thị trường GenAI tăng từ 40 tỷ USD (năm 2022) lên 1.300 tỷ USD (năm 2032), tăng 32,5 lần, trong đó tỷ suất tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 42%.