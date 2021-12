Tưng bừng sinh nhật ToCoToCo: Iphone 13 Promax và hàng ngàn quà tặng khủng đã có chủ nhân

Chiêu đãi những tín đồ mê trà sữa trong chương trình siêu khuyến mãi mừng tuổi mới của ToCoToCo lần này sẽ là bộ đôi sản phẩm "đỉnh kout", cùng menu nước uống đa dạng phù hợp nhu cầu, sở thích với tất cả các nhóm khách hàng. Một tin vui nữa dành cho các thực khách trong tháng sinh nhật này, khi đến với ToCoToCo, các bạn sẽ có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà cực khủng.

Thưởng thức trà sữa mà còn có cơ hội trúng iphone 13 Promax thì tuyệt gì bằng

Cụ thể, với hóa đơn không kể mua tại cửa hàng hay đặt qua app, mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 mã số may mắn in trực tiếp trên hóa đơn. Đặc biệt, khách hàng còn được sử dụng mã số may mắn này để quay số trúng thưởng giải tuần với phần quà cực “khủng”: Iphone 13 Promax hoặc dây chuyền vàng một chỉ ToCoToCo 18K. Chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra liên tục từ ngày 10/11 đến 12/12/2021.