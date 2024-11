Từng bị quên lãng, vì sao trào lưu chụp ảnh Hàn Quốc sốt trở lại ở Việt Nam?

Photobooth, thường được gọi là chụp ảnh Hàn Quốc, từng nổi đình đám 15 năm trước rồi bị lãng quên dần, gần đây bỗng bùng nổ thành một "hot trend" trong giới trẻ. Tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội, nhóm bạn trẻ vừa mua sắm xong và đang chuẩn bị đi ăn bỗng reo lên khi nhìn thấy một studio chụp ảnh Hàn Quốc (photobooth) rực rỡ ánh đèn với những đạo cụ ngộ nghĩnh được trang trí xung quanh. Họ nhanh chóng quyết định kéo nhau tiến lại để "kiếm vài tấm hình kỷ niệm", dù phải chờ một lúc để mấy cô gái đến trước chụp xong. Bước vào không gian nhỏ xinh của buồng chụp ảnh trong tiếng nhạc vui nhộn, nhóm bạn trẻ nhanh chóng chọn cho mình những chiếc mũ và kính mắt nhiều màu để tạo dáng thật ấn tượng. Xem bảng hiệu ứng và phông nền, các cô gái sôi nổi thảo luận về việc chọn loại nào cho thật độc đáo và thể hiện được cá tính. Ảnh được in ngay tại chỗ giúp cho niềm hứng khởi tiếp tục được đẩy lên cao trào, bởi họ không phải chờ đợi mà đã có thể bình luận ngay về từng tấm, thậm chí còn kéo nhau chụp lại. Các kiểu ảnh chụp chung được chia cho từng người để lưu giữ một khoảnh khắc của tuổi trẻ và tình bạn. "Điều thú vị nhất ở photobooth là chúng mình có thể tự do thoải mái tạo dáng trong phòng kín mà không ngại ngùng, cũng không cần lo lắng về việc hình ảnh có được chỉnh sửa hoàn hảo hay không. Những khoảnh khắc nhí nhố dù không được chỉn chu nhưng chúng thật sự phản ánh được niềm vui và tình bạn của chúng mình", Nguyễn Hương Mơ (22 tuổi, Hà Nội), một thành viên trong nhóm, chia sẻ. Ở nhiều địa điểm công cộng khác tại các thành phố lớn, các studio chụp ảnh Hàn Quốc cũng thu hút giới trẻ. Cảnh đông người đợi trước buồng chụp không hề hiếm gặp, thậm chí có khi khách phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Hương Mơ và nhóm bạn chuẩn bị phụ kiện và tự thao tác chụp ảnh trên máy. Những bức ảnh được in ra nhanh chóng sau vài thao tác. Chụp ảnh photobooth từng là trào lưu nổi đình nổi đám trong giới trẻ vào những năm 2008-2009 với tên gọi "chụp ảnh Hàn Quốc". Các buồng chụp được đặt ở nhiều trung tâm thương mại và khu vực giải trí có nhiều thanh niên lui tới. Sau đó, photobooth dần bị lãng quên bởi sự xuất hiện của nhiều phong cách chụp hình hiện đại và sự bùng nổ của công nghệ sản xuất smartphone với khả năng chụp ảnh ngày càng hoàn hảo. 15 năm sau, chụp ảnh Hàn Quốc lại một lần nữa trở thành trào lưu, thu hút sự quan tâm của giới trẻ Việt. Nhiều studio chụp ảnh photobooth ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng ra đời hoặc được nâng cấp để phù hợp với phong cách hiện đại. Khác với các buồng chụp ảnh Hàn Quốc trước đây, các studio này không chỉ cung cấp dịch vụ chụp ảnh mà còn có sẵn trang phục, phụ kiện, mỹ phẩm trang điểm để khách hàng có những màn hóa thân hoàn hảo nhất trong từng shoot hình. Thao tác chụp ảnh photobooth đơn giản, được hướng dẫn chi tiết. Người chụp chỉ cần bỏ tiền vào vào máy, chọn khung hình, số lượng ảnh rồi tạo dáng là có ngay những bức hình xinh xắn. Điểm cộng của những chiếc máy này là khi chụp xong, khách hàng có thể chỉnh sửa ảnh, thêm các hiệu ứng và màu, giúp mỗi bức ảnh nhỏ trở thành một sáng tạo nhỏ, mang đậm phong cách cá nhân. Điều này đặc biệt thu hút gen Z, những người luôn tìm cách thể hiện cái tôi và cá tính độc đáo của mình. Không gian phòng chụp ảnh photobooth. (Ảnh:@luonkhapvinh) Giá dịch vụ chỉ từ 70 -100 nghìn đồng. (Ảnh: Phototime) Với khả năng chụp nhanh và in ảnh ngay lập tức, photobooth là một trải nghiệm thú vị trong các buổi tụ tập bạn bè hoặc sự kiện đông người. Không chỉ đem lại tiếng cười và niềm vui tức thời, photobooth còn tạo nên một không gian mở để mọi người tương tác, cùng nhau tạo dáng và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Giá cả phải chăng, chỉ 70 -100 nghìn đồng cho 4 bức ảnh, cũng là yếu tố thu hút giới trẻ. Lý giải sự yêu thích của bản thân và bạn bè dành cho kiểu chụp ảnh có từ nhiều năm trước, Hoàng Tú Mi (19 tuổi, sống tại TP.HCM) chia sẻ: "Photobooth mang lại cảm giác hoài cổ mà không một công nghệ chụp ảnh hiện đại nào có thể thay thế. Là gen Z, lớn lên cùng với công nghệ số, mình cảm thấy photobooth mang lại sự mới mẻ qua một lăng kính quá khứ đầy hấp dẫn". "Khác với những bức ảnh kỹ thuật số dễ dàng bị quên lãng trong kho lưu trữ điện thoại, những bức ảnh in từ photobooth mang lại giá trị kỷ niệm chân thực hơn. Mình có thể dán những tám hình này trên tường, để trên bàn làm việc, hoặc kẹp vào nhật ký, như một cách để hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp", cô nói thêm. Còn Nguyễn Đăng Nhật (21 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông) nhận xét: "Phong cách chụp ảnh Hàn Quốc nổi bật với gam màu nhẹ nhàng, tông pastel và khả năng khắc họa cảm xúc tinh tế. Nó mang lại cảm giác lãng mạn, trong trẻo, gợi nhớ về những bộ phim truyền hình và ca khúc K-pop nổi tiếng". Nhóm bạn trẻ tạo dáng để chụp ảnh Hàn Quốc: (Ảnh: Phototime) Nhiều người sẵn sàng chờ cả tiếng để đến lượt chụp photobooth. (Ảnh: Phototime) Sự bùng nổ của mạng xã hội cũng góp phần giúp trào lưu này sốt trở lại. Những bức ảnh mang đậm dấu ấn Hàn Quốc thường được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng như Instagram, Facebook và TikTok. Nhiều bức ảnh được các bạn trẻ đăng tải thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ, thúc đẩy nhiều nam thanh nữ tú khác cũng kéo nhau đi chụp hình, khiến trào lưu chụp ảnh Hàn Quốc càng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ gen Z, thế hệ 8x hay 9x đời đầu cũng bị cuốn vào trào lưu này do muốn "hoài cổ", tìm lại những ký ức đẹp thời thanh xuân, hay đơn giản là để có những bức ảnh gia đình mang đậm phong cách Hàn Quốc. Quản lý của một cửa hàng photobooth tại Hà Nội cho biết, anh bắt đầu mở dịch vụ này từ giữa năm 2023. "Ban đầu lượng khách đến trải nghiệm rất ít, nhưng đến đầu năm 2024 dịch vụ này lại thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp. Lượng khách đông nhất vào cuối tuần, có những giờ cao điểm phải xếp hàng lâu mới đến lượt vào phòng chụp ảnh", người này chia sẻ. Trước khi "hồi sinh" ở Việt Nam, photobooth cũng từng bùng nổ trở lại tại đất nước khai sinh ra nó là Hàn Quốc. Theo CNN, sau đại dịch COVID-19, hình thức chụp ảnh này được thế hệ Z Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt. Trên các trục đường chính Hongdae - quận sầm uất bậc nhất của thủ đô nước này, các studio xuất hiện dày đặc, đôi khi chỉ cách nhau vài bước chân.