Từng bị 'cắm sừng', ca sĩ Vũ Thảo My bất ngờ nhận được cái kết đẹp

Xuất hiện trong tập cuối chương trình Người ấy là ai mùa 5, nữ chính Vũ Thảo My chia sẻ, cô từng bị người yêu cũ "cắm sừng" và dùng lời lẽ không hay để nói về mình. Vượt qua tất cả khó khăn trong quá khứ, nữ ca sĩ mong muốn tìm được một người đủ tốt để có thể gắn bó lâu dài.

Trước nhiều thử thách khó khăn do chương trình đưa ra, Vũ Thảo My không may mắn, trao nhầm hoa cho "chàng trai có chủ". Tuy nhiên, cô lại nhận về cái kết bất ngờ khi "cực phẩm" độc thân đồng ý đợi cô đến cuối chương trình.