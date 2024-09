Từng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trên mạng xã hội, Vy Oanh giờ có cuộc sống ra sao?

Vy Oanh từng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trên mạng xã hội với những lời lẽ xúc phạm, sau đó cô đã lên tiếng tố cáo và hiện tại đã trở về với cuộc sống bình yên. Vy Oanh là một trong những nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần “réo gọi” trên livestream. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ gây sốc liên quan đến giọng ca Đồng xanh, nói Vy Oanh giật chồng, đẻ thuê… Vào tháng 10.2021, Vy Oanh vì quá bức xúc đã phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật vì cho rằng mình và gia đình đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự trầm trọng. Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do Vy Oanh đã có các bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà. Sau ồn ào này, nữ ca sĩ "Đồng xanh" muốn sự việc được khép lại trong yên bình. Vy Oanh cho biết: "Chuyện kéo dài đến tận thời điểm này, điều gì cần nói tôi cũng đã nói hết ở phiên tòa rồi. Tôi muốn khép lại mọi thứ, không bàn luận hay ý kiến gì". Sau 3 năm ồn ào bị bôi nhọ, Vy Oanh không bị ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp. Cô có gia đình giàu sang và chồng là doanh nhân thành đạt. Chồng nữ ca sĩ tên là L.T sinh năm 1970. Trước đây, anh từng là một kỹ sư xây dựng, sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Chồng Vy Oanh còn biết đến như là một đại gia sở hữu nhiều tài sản giá trị, cơ ngơi hoành tráng cả trong lẫn ngoài nước. Dù lấy được chồng vững kinh tế nhưng Vy Oanh khẳng định bản thân vẫn tự lập. Cô chia sẻ với Gia đình&Xã hội cách đây ít năm: "Chồng giàu hay không thì cũng phải làm mới có, cũng phải lao động bằng mồ hôi nước mắt. Tôi không đồng tình quan điểm lấy chồng đại gia thì không phải lo lắng cho tương lai sau này. Lỡ không may lúc chồng làm ăn gặp "sóng lớn" thì làm thế nào? Với tôi, điều cần thiết là hai vợ chồng phải cùng nhau làm việc, cùng nhau vun đắp thì mọi thứ mới vững bền. Bản thân tôi và chồng tôi cũng vậy, chuyện gì cũng cần có sự tương hỗ từ hai bên". Hiện tại sau nhiều năm nỗ lực trong nghề, Vy Oanh đã sở hữu khối tài sản lớn ít ai có được. Một trong những minh chứng cho khối tài sản kếch xù của diễn viên Thiên đường vắng em chính là căn biệt thự rộng hơn 1.400m2. Chính độ hoành tráng khiến nhiều người đồn đoán cơ ngơi của nữ diễn viên có giá trị không hề nhỏ. Cuộc sống của Vy Oanh không thiếu xế hộp, túi hiệu, quần áo hiệu và các MV được cô đầu tư hàng tỷ đồng là điều không khó thấy. Ngoài vật chất, cô còn có cuộc sống tinh thần viên mãn với chồng giỏi giang và 3 nhóc tỳ xinh xắn. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn cuộc sống hôn nhân giữa một nghệ sĩ và một doanh nhân, Vy Oanh cho biết, đó là sự minh bạch, thẳng thắn của hai vợ chồng. Theo Sức khỏe đời sống