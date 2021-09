'Tudum': 3 tiêu điểm châu Á khiến khán giả thêm hào hứng

Tudum: Tiêu điểm Hàn Quốc

Chương trình về nội dung Hàn Quốc chắc chắn sẽ đốn tim người hâm mộ phim chính kịch Hàn Quốc nhờ dàn khách mời ấn tượng đến từ những tựa phim sắp ra mắt như Bản án từ địa ngục, My Name. Trong tiêu điểm này, người hâm mộ sẽ được gặp và tương tác với hai ngôi sao yêu thích là Song Kang và Jung Hae In, trong cuộc phỏng vấn độc quyền chỉ có trong chương trình này.

Và đối với người hâm mộ K-pop, chương trình Tiêu điểm Hàn Quốc kéo dài 30 phút sẽ do các ngôi sao K-pop mang tính biểu tượng dẫn chương trình! Hãy theo dõi Tudum: Tiêu điểm Hàn Quốc lúc 20h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 25/9/2021 trên các kênh Youtube: Netflix Asia và The Swoon.

Sau các tiêu điểm, sự kiện toàn cầu cho người hâm mộ Tudum kéo dài ba giờ trên Netflix vào thứ bảy, ngày 25/9 lúc 23h00 (theo giờ Việt Nam) và công chiếu ở riêng châu Á vào Chủ nhật, ngày 26/9 lúc 10h00 (giờ Việt Nam).