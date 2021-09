Tức tốc khống chế dịch COVID-19 ở nơi điều trị bệnh nhân tâm thần

Từ thực tiễn nắm bắt sâu sát, đại diện Tổ công tác Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Không lơ là, chủ quan dù đã nhiều ngày không có ca nhiễm mới. Tại các khu hành chính làm việc cũng phải phân luồng rõ ràng. Có phương án chi tiết, khoa học về ứng phó với dịch bệnh trong những ngày tới (cụ thể như phương án dinh dưỡng, phương án chống nhiễm khuẩn, điều trị…). Việc này theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổ công tác hỗ trợ rất tích cực cho Viện.

