Tức giận với đồng nghiệp, Trấn Thành vô tình làm giọng nói bị tổn thương

"Trong Liveshow Chuyện giỡn như thiệt, trước giờ diễn ra show tôi đã tập đến 4-5 giờ sáng, nhưng có một chuyện không vui rằng có đồng nghiệp không tiện nói tên đã nói những lời làm tổn thương đến tôi. Lúc đó, tôi dùng hết công sức và quát rất lớn, đến hôm sau mất luôn giọng nói, nói không được. Tôi phải uống nước giá và làm đủ thứ để hoàn thành liveshow hôm đó.

Từ sau tai nạn đó, còn có lần thứ 2, đó là lúc tôi diễn vở kịch Mẹ và Người tình. Tôi đã diễn rất hăng say khi tôi kêu 2 tiếng 'Mẹ ơi' là giọng bắt đầu tắt lịm. Làm công việc này xài giọng nói quá nhiều, giờ giọng tôi không còn được như xưa nữa."