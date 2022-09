Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022: Đậm bản sắc văn hóa Nam bộ

Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Long An - Về miền sông nước hữu tình”, được tổ chức trong dịp bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, được dàn dựng hoàng tráng, công phu, mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thật, sống động về đất và người Long An nói riêng, miền Tây Nam bộ nói chung. Các tiết mục đã giúp du khách có thêm những góc nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về vùng đất cửa ngõ miền Tây Nam bộ, nơi hội tụ muôn sắc màu của vùng đồng bằng sông nước. Chương trình nghệ thuật bế mạc cũng là lời cảm ơn và chào tạm biệt nồng thắm mà mảnh đất Long An gửi đến du khách gần xa.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17-21/9 với 13 chương trình thú vị, ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa Nam bộ. Chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí. Đáng chú ý, 200 gian hàng tại Lễ hội ẩm thực - Làng nghề truyền thống, Hội chợ triển lãm OCOP giới thiệu các món ngon, đặc sắc và sản phẩm truyền thống địa phương, thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.