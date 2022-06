Tuấn Trần là 'chàng thơ' của đạo diễn phim 'Em Chưa 18'

Đồng thời, Tuấn Trần nhấn mạnh lý do đầu tư vào phim là bởi kịch bản rất hay, đạo diễn tài năng, kịch bản xuất sắc và quy tụ dàn diễn viên chất lượng.

Clip Tuấn Trần chia sẻ về vai diễn.

Naomi, Quốc Khánh và Gi A Nguyễn sẽ là những mảnh ghép còn lại của nhóm bạn, và đoàn phim vẫn tiếp tục tìm kiếm diễn viên cho một nhân vật nữa.



Naomi



Quốc Khánh

Phim bấm máy trong năm nay và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2023.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet