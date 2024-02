Tuần tới nhiệt độ Hà Nội cao bất thường, nóng như đầu hè

Ngày mai 19/2, nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội tăng khoảng 3 độ C so với ngày 18/2, dao động 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng gia tăng, cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ 20-22/2, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong các ngày 20-22/2 dao động ngưỡng khá cao 30-32 độ C, trời có mây, không mưa.