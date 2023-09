Tuần tới, miền Bắc xuất hiện mưa rất lớn

Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 11/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày 12-13/9, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ 14/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.