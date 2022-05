Tuần tăng phi mã của giá dầu

Theo dữ liệu của Trading Economics hôm 27/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI có lúc áp sát ngưỡng 115 USD/thùng. Như vậy, so với mức thấp trong tuần ( 108 USD /thùng vào ngày 24/5), giá đã tăng hơn 5%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 118,5 USD /thùng, rồi điều chỉnh giảm nhẹ về 117,14 USD /thùng. So với mức thấp trong tuần qua ( 111,7 USD /thùng hôm 24/5), giá dầu chuẩn quốc tế đã tăng gần 5%. Giá của cả 2 loại dầu đều chạm ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 3. Nói với Zing, các chuyên gia quốc tế cho rằng động lực chính là khả năng thị trường bị thắt chặt do tiêu thụ xăng dầu ở Mỹ tăng cao trong mùa hè, và nguy cơ Liên minh châu Âu (EU) cấm dầu Nga. Dù liên tục trồi sụt trong vòng một tuần qua, giá dầu WTI vẫn ghi nhận mức tăng mạnh. Nguyên nhân chính là những lo ngại về tình trạng thiếu hụt trên thị trường Mỹ. Ảnh: Trading Economics. Nhiều yếu tố thúc đẩy giá dầu "Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3, được thúc đẩy bởi những thông tin mới về dự trữ dầu của Mỹ", ông Giovanni Staunovo - nhà phân tích của UBS - bình luận. Nói với Zing, ông Jeffrey Halley - nhà phân tích tại Asia Pacific OANDA (có trụ sở ở Singapore) - cho rằng giá dầu tăng mạnh khi thị trường tiếp tục lo lắng về tình trạng thiếu hụt trên thị trường Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ xăng của Mỹ đã giảm 482.000 thùng trong tuần trước xuống còn 219,7 triệu thùng. Lượng tiêu thụ xăng thường đi lên trong mùa hè - mùa lái xe cao điểm tại nước này. "Mùa lái xe tại Mỹ và nhu cầu di chuyển tăng mạnh sẽ đẩy giá lên cao. Do nguồn cung không tăng kịp nhu cầu, thị trường dầu vẫn ở trong trạng thái thiếu hụt", ông Staunovo bình luận. "Thông tin về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden làm việc với ngành công nghiệp dầu mỏ để điều tra về quá trình tái khởi động các nhà máy lọc dầu cũng không tác động nhiều tới thị trường", ông Halley bình luận. Bởi theo ông, điều này chưa thể tác động ngay lập tức lên sản lượng dầu Mỹ. Giá dầu cũng tăng cao khi Ủy ban châu Âu tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của 27 quốc gia thành viên đối với kế hoạch cấm vận dầu Nga. Hôm 25/5, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết ông tin tưởng rằng khối này có thể đạt được thỏa thuận trước cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 30/5. "Nguồn cung thực tế giảm đi, cùng với việc ngày càng nhiều quốc gia từ chối nguồn cung dầu từ Nga sẽ khiến xăng dầu tăng giá đáng kể", ông Clifford Bennett - nhà kinh tế trưởng của ACY Securities - cảnh báo.