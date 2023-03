Tuần mới từ 20/3, 3 con giáp được dự đoán có tài vận tăng vùn vụt, dễ dàng chuyển bại thành thắng

Người tuổi Tỵ thường nhanh nhẹn chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân, không ngại làm việc ngày cuối tuần, làm việc tăng ca. Cũng bởi vậy mà con giáp này kiếm được thu nhập nhỉnh hơn so với những người bạn cùng làm.

Tuần mới từ ngày 20/3, người tuổi rắn gặp nhiều may mắn, Thần Tài gõ cửa nhà, mang niềm vui lớn. Con giáp tuổi này làm công việc cần di chuyển sẽ bình an vô sự. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lượng đơn hàng cao hơn trước rất nhiều.

Trong công việc, họ dám cạnh tranh với những đối thủ đồng thời thể hiện năng lực ưu việt của bản thân. Sở hữu IQ, EQ khá cao, con giáp này có thể sớm chiếm vị trí quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thực chất họ rất thật thà, tốt bụng.