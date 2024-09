Tuấn Hưng và Duy Mạnh làm đêm nhạc, ủng hộ 3 tỷ đồng cho người dân vùng bão lũ

Ban tổ chức liveshow "Dốc mộng mơ" của ca sĩ Duy Mạnh - Tuấn Hưng đã chuyển 3 tỷ đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ. Chiều 13/9, Ban tổ chức live show Dốc mộng mơ với sự tham gia biểu diễn của Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã cùng đại diện của 2 nghệ sĩ có mặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam. Tại đây, họ đã trao 3 tỷ đồng để gửi đến đồng bào chịu thiệt hại từ cơn bão số 3 vừa qua. Tuấn Hưng cũng khẳng định đây chính là "với anh, đây là một điều quá ý nghĩa trong thời điểm này".

Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho đêm nhạc. Theo nguyện vọng từ Ban tổ chức chương trình và các nghệ sĩ, số tiền sẽ được ưu tiên sử dụng vào dự án xây dựng, tái thiết bản làng tại Lào Cai, nơi chịu thiệt hại nặng nề từ thiên tai. Lliveshow của Tuấn Hưng và Duy Mạnh được tổ chức vào 21/9 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tuấn Hưng là người khởi xướng làm đêm nhạc chung và Duy Mạnh đồng ý. Sau đó, đơn vị tổ chức liên hệ với 2 nghệ sĩ để lên kế hoạch, soạn thảo hợp đồng. Thời điểm đó, Tuấn Hưng bày tỏ: "Âm nhạc chỉ khiến cuộc sống thêm màu sắc và tô điểm cho cảm xúc. Tất cả cùng nhau đồng lòng làm những việc ý nghĩa. Rất vui mừng vì sự kết hợp lần này. Tôi đã nhận được hợp đồng và chỉ chờ Ban tổ chức chuyển khoản là tiến hành tổ chức”.

Duy Mạnh và Tuấn Hưng tổ chức liveshow vào ngày 21/9. Ngoài Tuấn Hưng và Duy Mạnh, nhiều nghệ sĩ cũng tham gia biểu diễn trong các đêm nhạc gây quỹ để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả do bão lũ. Đêm nhạc Hướng về miền Bắc có sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Thanh Hà, Văn Mai Hương, Bảo Anh, MONO, Phương Mỹ Chi... cùng nhiều anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai như Phan Đinh Tùng, Đăng Khôi, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Jun Phạm… Số tiền thu được sẽ được sẽ sử dụng hoàn toàn để đi cứu trợ đồng bào miền Bắc. Tối 22/9 tại phòng trà Không tên, đêm nhạc Tình nghệ sĩ với sự tham gia của gia đình Cẩm Vân - Khắc Triệu, Phương Uyên - Thanh Hà, Quang Dũng, Hiền Thục... cũng được tổ chức với mục đích ủng hộ người dân vũng bão lũ ở phía Bắc. Đêm nhạc Bond live in Vietnam của nhóm nhạc quốc tế Bond sẽ diễn ra vào ngày 5/10. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được dành để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà thông báo sẽ dùng toàn bộ doanh thu của MV Cây đèn thần trên các nền tảng số và YouTube để trợ giúp đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai. Theo VTC News