Tuấn Hưng tự ái

Ở phần chiêu mộ thành viên, Tuấn Hưng bất đắc dĩ về đội Cường Seven. Nam ca sĩ nói anh không tránh khỏi cảm giác tự ái nhưng chấp nhận luật chơi của chương trình. Trong tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng tối 21/9, 26 anh tài chia thành hai Nhà lớn, chuẩn bị đối kháng ở các vòng đấu Vocal, Performance và Newbeat. Về quy tắc thành lập nhà mới, thủ lĩnh của hai Nhà mới lần lượt chiêu mộ thành viên, sao cho đủ đội hình 12 thành viên (chưa tính hai anh tài được hồi sinh). Theo đó, Nhà chiến thắng ở Công diễn 4 (Nhà Trẻ của Tiến Đạt và Tiến Luật) giữ nguyên đội hình và lập ra Nhà lớn 1. 6 anh tài có điểm cao nhất tạo thành đội hình của Nhà lớn 2. Tiếp đó, thủ lĩnh của hai Nhà lớn là Tiến Đạt và Cường Seven bắt đầu chiêu mộ thành viên (bao gồm các anh tài thấp điểm, vào vòng nguy hiểm ở Công diễn 4). Vòng chiêu mộ khiến Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng khó xử Sau nhiều lần bị từ chối, Bằng Kiều được cả hai thủ lĩnh Cường Seven và Tiến Đạt mời về đội. Thủ lĩnh hai nhà chọn nam ca sĩ vì họ cần thành viên có thực lực, nhiều kinh nghiệm nhất chương trình. Dựa trên đội hình ban đầu, nhà của Tiến Đạt có các anh tài vừa sức, là cơ hội lớn cho Bằng Kiều nếu anh chấp nhận lời mời của thủ lĩnh. Trong khi đó, đội của Cường Seven có nhiều nhân tố nổi trội ở các công diễn trước như Soobin, Trọng Hiếu, Jun Phạm... nhiều khả năng cản bước Bằng Kiều.

Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng đều khó xử khi không ai chọn về đội. Sau cùng, Bằng Kiều đưa ra quyết định khiến các anh tài bất ngờ. Anh từ chối lời mời của Tiến Đạt, chọn nước đi thách thức bản thân và về đội Cường Seven. Anh tài hài hước cho rằng anh chọn về đội Cường Seven để "gánh team" phần nhảy. Theo quy tắc thành lập nhà mới, hai thủ lĩnh Cường Seven và Tiến Đạt ra chiến lược chọn anh tài phù hợp để ráp đội hình có sẵn, tạo nên nhà mạnh nhất cho Công diễn 5. Điều đó khiến cả hai khó xử khi quyết định số phận của các anh tài. Kết thúc vòng chọn đội, Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng bất đắc dĩ về đội Cường Seven vì đội của Tiến Đạt đã hoàn thành việc chọn đội. Trước tình huống không được mời về nhà, Tuấn Hưng thẳng thắn với Cường Seven. Nam ca sĩ cho rằng việc không được chọn khiến anh tự ái. Tuy nhiên, anh hiểu và thông cảm cho Cường Seven. "Em cứ lựa chọn cái em cần, đoạn sau để mọi chuyện như duyên số, anh về đâu thì là về đấy”, Tuấn Hưng nói. Ngoài ra, Tuấn Hưng nói anh hiểu chương trình ưu tiên tinh thần đồng đội. Cá nhân dù xuất sắc nhưng không phải mắt xích quan trọng của tập thể bị chọn cuối là điều bình thường. "Có thể giọng hát của tôi được nhiều người yêu thích nhưng chưa chắc tôi hoàn hảo hay quan trọng trong tập thể, không trách ai được cả. Tôi luôn cố gắng gạt đi suy nghĩ tiêu cực để cùng anh em cống hiến, cháy hết mình", Tuấn Hưng chia sẻ thêm. Sau chia sẻ của Tuấn Hưng, Cường Seven nói anh hiểu được phần nào cảm xúc của đàn anh khi được chương trình bổ sung vào đội của mình. Thủ lĩnh Nhà lớn 1 quyết định chủ động xin lỗi vì không tính toán số lượng thành viên, không chiêu mộ Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng. Tiến Đạt khóc vì Hà Lê hồi sinh Ở vòng chọn đội, ban tổ chức công bố hai anh tài được hồi sinh. Theo luật, hai cái tên trở lại được chính các anh tài bỏ phiếu. Vượt 9 anh tài khác, Kiên Ứng và Hà Lê là hai cái tên trở lại show Anh trai, tiếp tục thi đấu ở Công diễn 5. Xuất hiện tại phòng hội ngộ trong sự reo hò của các anh trai, Kiên ứng nói cảm xúc của anh xáo trộn. "Tôi đang sốc vì không nghĩ mình có thể vào vòng hồi sinh. Tôi từ Hà Nội bay vào TPHCM lúc 6h sáng, lúc đó vẫn bỡ ngỡ, không dám tin đây là sự thật", Kiên Ứng nói. Trở lại chương trình, Hà Lê cho rằng đó là điều kỳ diệu. Khi gặp lại được các thành viên của Nhà Trẻ, nam ca sĩ không giấu được cảm xúc.

Hà Lê và Kiên Ứng hồi sinh, tiếp tục hành trình cùng 24 anh trai. Ở vòng hồi sinh, người xúc động nhất là Tiến Đạt. Anh tự trách vì trước đó không giữ được Hà Lê, phải tự tay bỏ phiếu đưa thành viên đội mình ra về. "Nhà Trẻ làm cố hết sức để tìm lại những người anh em phải ra về", Tiến Đạt khóc, không nói trọn vẹn câu. Sau cùng, Hà Lê quyết định hội ngộ Tiến Đạt trong Nhà lớn mới mang tên Nhà Thiếu Nhi, Kiên Ứng về với Nhà Tinh Hoa cùng Cường Seven. Đội hình cuối cùng bao gồm: Nhà Tinh Hoa: Cường Seven (Thủ lĩnh), Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, SOOBIN Hoàng Sơn, Kay Trần, (S)TRONG Trọng Hiếu, Kiên Ứng (hồi sinh). Nhà Thiếu Nhi: Đinh Tiến Đạt (Thủ lĩnh), Tiến Luật, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Tăng Phúc, Thiên Minh, Rhymastic, Liên Bỉnh Phát, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Hà Lê (hồi sinh). Đây cũng là đội hình sau cùng, duy trì đến tập chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo Tiền Phong