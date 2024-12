Tuấn Hưng rủ các anh tài tổ chức đêm nhạc nhỏ tại ban công nhà riêng sau khi "Anh trai vượt ngàn chông gai" concert day 2 thành công kết thúc. Chứng kiến tình yêu khán giả, Tuấn Hưng bật khóc trong lúc biểu diễn ca khúc "Tìm lại bầu trời". Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong