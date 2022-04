Tuấn Hưng hát hit đình đám, bị chê 'xuống dốc không phanh'

Theo đó, cựu thành viên Quả Dưa Hấu cho biết anh là một ca sĩ không được học hành bài bản, tuy nhiên đã có 24 năm đứng trên sân khấu. Với anh, đó là cả quá trình và sự nỗ lực.

“Các bạn thấy đến bây giờ tôi vẫn có studio riêng, vẫn chỉn chu trong chương trình livestream mà các bạn đang xem... Mặc dù tôi đã quen với những việc như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy cái văn hóa dùng Facebook của các bạn trẻ bây giờ phải xem lại”, Tuấn Hưng bày tỏ.

Điển hình mới đây, clip song ca Vẫn Nhớ của Tuấn Hưng và đồng nghiệp tại một show nhạc ở Đà Lạt được cộng đồng mạng truyền tay nhau rần rần, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.