Tự xưng cán bộ tòa án ở An Giang để 'né' kiểm tra nồng độ cồn

Chiều 15/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Châu Phú mời người đàn ông tự xưng đang công tác tại TAND huyện Châu Phú, xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn lên làm việc.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định, người đàn ông trong clip lan truyền trên mạng xã hội tên thật là T.H.H (SN 1960, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú). Hiện ông H đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 3/1, Tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) thì phát hiện xe máy BKS 59V3-195.22 do ông T.H.H cầm lái có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện để kiểm tra.