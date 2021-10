Tự xoay sở với sạm da mặt

+ Dầu hạt óc chó (1 thìa nhỏ) trộn đều cùng 1 thìa nhỏ mật ong và lượng hạt óc chó xay mịn vừa đủ, để tạo ra một dạng bột nhão. Đắp mặt nạ tự chế lên mặt trong thời gian khoảng 60 phút, tiếp theo rửa sạch. Bạn cũng có thể bôi chỉ dầu hạt óc chó buổi tối, trước khi đi ngủ và rửa sạch vào sáng hôm sau.

+ Hành đỏ (1 củ) rửa sạch, bóc vỏ bào nhỏ. Dùng "bột hành" đó đắp mặt nạ lên mặt. Cũng có thể ép hành đỏ (1 củ) lấy nước, sau đó bôi lên da mặt. Cả hai cách đều duy trì trong thời gian 5 phút. Cuối cùng rửa sạch bằng nước lạnh. Tốt nhất nên thực hiện 2 lần/ngày.

Trị sạm da mặt bằng mỹ phẩm

Tại các cửa hàng mỹ phẩm và một số nhà thuốc sẵn có kem chống sạm da. Chọn loại nào hiệu quả và hóa giải nhanh? Trước tiên, trong thành phần sản phẩm phải giầu Vitamin C, Arbutin, Hydroquinone và Tretinoin.

Ngoài các hợp chất đã kể, kem phải có các thành phần phục hồi và bảo vệ da, như Panthenol phát huy tác dụng làm mát da, Vitamin E-thúc đẩy hiệu quả phục hồi da cùng một số dầu thực vật cung cấp dưỡng chất và bảo vệ làn da tổn thương.

