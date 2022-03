Từ vụ hack lớn nhất lịch sử crypto, cùng nhìn lại Axie Infinity - đột phá thực thụ hay chỉ là đa cấp dưới hình hài game?

Phỏng dịch theo GELO GONZALES

Axie Infinity là game dựa trên việc nuôi thú, chiến đấu và giao dịch. Ở đó, những cuộc chiến với quái thú chỉ là một phần của cuộc chơi. Cùng hàng sa số tựa game khác, những nhà phát triển của đội quân Axie đang dựng nên một vũ trụ “metaverse” – nơi nền kinh tế tiền mặt truyền thống và nền kinh tế kỹ thuật số trong game chi phối và tương tác với nhau. Người chơi từ thế giới thực sẽ bước chân vào “metaverse” ấy – nơi có vô vàn chế độ chơi cho họ lựa chọn và đang vận hành một nền kinh tế của riêng mình.

Mua thú là bước đầu tiên bạn cần làm để bắt đầu chơi. Vì thế, trên các “vùng đất số” được quy hoạch kỹ lưỡng, một cơ chế “lai tạo nhân giống” thú Axie đã được xây dựng và trở thành hạt nhân trong nền kinh tế của game. Về cơ bản, việc này cũng tương tự cách các công ty game như Wizards of the Coast (Mỹ) kinh doanh thẻ bài Magic: The Gathering của mình. Tuy nhiên, với Axie Infinity, chính người chơi sẽ tạo nên các “thẻ bài” – những con thú Axie – và bán chúng cho những người chơi khác.

Sau đó, để nuôi thú, người chơi cần giành được SLP (Smooth Love Potion) – loại tiền tệ lưu hành trong game, đại diện cho công sức chiến đấu và hạ gục các đối thủ. Cũng giống như những tựa game blockchain khác, đây cũng chính là những gì Axie đang cố gắng thực hiện – ghi nhận và lưu lại công sức sáng tạo người chơi đổ vào game. Qua thời gian, các chiến thắng sẽ nâng người chơi lên nhiều cấp bậc với những phần thưởng SLP lớn hơn, đồng nghĩa với việc những người chơi giỏi nhất, sáng tạo và chăm chỉ nhất sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng.

[Bên cạnh đó, game còn có một cách khác để khiến bạn mua thêm thú Axie – cơ chế cung cấp nhiều điểm “energy” (năng lượng) hơn cho những người chơi sở hữu nhiều thú. Cụ thể, mỗi số lượng thú Axie nhất định sẽ tương ứng với số năng lượng có thể dùng để chiến đấu giành SLP hoặc tăng kinh nghiệm. Ví dụ, khi sở hữu 3 đến 9 con thú Axie, bạn có 20 điểm “energy” mỗi ngày; sở hữu 10 đến 19 con, bạn có 40 điểm “energy”, và từ 20 con thú Axie trở lên, mỗi ngày bạn sẽ nhận được 60 điểm “energy”. Chính các cấp độ sở hữu năng lượng đã góp phần khuyến khích người chơi mua thêm thú và chơi nhiều hơn.]

Thực tế, dù mang lại nhiều tiền hơn cho nền kinh tế Axie, nhưng cơ chế mua bán này cũng là một trong số ít nguyên nhân khiến vài người e ngại đây là một mô hình đa cấp.