Từ vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc: Nguy cơ từ loạt lễ hội chen lấn, xô đẩy

“Trong đám đông có thành phần quá khích, vô ý thức dễ khiến đám đông hoảng hốt. Khi đám đông mất kiểm soát, không ai bảo được ai và tạo thành những dòng người đối lưu, ngược nhau gây ra sự hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau. Nếu chỉ đi theo một hướng và có lối thoát thì sẽ không có thương vong”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình phân tích.

Trải qua hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự phục hồi của đời sống xã hội kéo theo sự nở rộ của loạt sự kiện văn hóa - giải trí với quy mô lớn hơn. Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia hoạt động văn hóa - giải trí một cách trọn vẹn nhất, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, nhà chức trách cần sát sao hơn để kiểm soát các rủi ro trong mùa lễ hội.

“Nếu tổ chức những lễ hội lớn, các nhà tổ chức phải phòng ngừa, xây dựng kịch bản và trong quá trình diễn ra lễ hội phải theo dõi chặt chẽ. Lực lượng cấp cứu cần được trang bị tốt các kỹ năng, phương tiện, bố trí lối thoát. Ngay trong quá trình tổ chức sự kiện nếu thấy bất thường, các nhà tổ chức cần sớm có sự điều tiết, thậm chí dừng lại, ngăn chặn sớm thương vong. Đừng thấy chưa xảy ra chuyện gì mà bình chân như vại”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nói.

Bên cạnh đó, sự hiểu biết về sơ cấp cứu, kỹ năng thoát hiểm sẽ là “phao cứu sinh”, mang lại cơ hội sống sót cho nhiều người nếu không may vướng vào tình huống bị chèn ép. Chuyên gia sơ cấp cứu người Úc Toney Coffey khuyên người trẻ nên dành thời gian học chương trình đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu. “Khi đám đông xô đẩy từ phía sau, chúng ta phải đứng thẳng và cố gắng hết sức để không bị ngã. Hãy gập cánh tay lên trước ngực, cố gắng làm chậm nhịp thở…”, ông đưa ra biện pháp bảo vệ bản thân khi mắc kẹt trong đám đông.

Bộ Văn hóa khuyến cáo đảm bảo an toàn

Trao đổi với Tiền Phong, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong các công văn gửi UBND các tỉnh/thành, các sở quản lý văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở đều có những khuyến cáo đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh. Nghị định 110/2018 về quản lý và tổ chức lễ hội cũng nêu rõ các quy định về đảm bảo trật tự an toàn khi tổ chức lễ hội. “Các địa phương khi xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội phải có cam kết đảm bảo trật tự, an toàn bên cạnh các điều kiện khác. Hơn nữa, không chỉ riêng các lễ hội mà một số sự kiện và hoạt động tập trung đông người tại địa điểm công cộng cũng có thể xảy ra chen lấn, xô đẩy như Halloween ở Hàn Quốc. Lãnh đạo các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành rà soát, quy hoạch các hoạt động hằng năm để lên các phương án đảm bảo an toàn”, bà Ninh Thị Thu Hương nói.

