Từ vụ cưỡng chiếm Hoàng Sa: Lên án bạo lực ở Biển Đông

Nhân sự kiện 50 năm Hoàng Sa bị cưỡng chiếm trái phép (19-1-1974 – 19-1-2024), Đại sứ Phạm Quang Vinh nhận định: Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm giữ Hoàng Sa là phi pháp và không thể chấp nhận được. Những hành vi như vậy càng không thể được phép lặp lại trong bối cảnh hiện nay.

Nói về các giải pháp thiết lập hòa bình ổn định và bền vững tại Biển Đông trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhắc lại tuyên bố hồi cuối năm 2023 của các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về duy trì và thúc đẩy ổn định “không gian biển ở Đông Nam Á”. “Đó là bước phát triển nhận thức của các nước ASEAN về xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực” - ông Vinh nhận xét.

Biển Đông vẫn rất phức tạp

- Phóng viên: Đại sứ nhận định như thế nào về tình hình Biển Đông năm 2023?

Đại sứ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh.

+ Đại sứ Phạm Quang Vinh: Năm 2023, tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và là mối quan ngại chung. Ở đây vẫn chứng kiến những hành vi trái luật pháp quốc tế, xâm phạm trái phép vùng biển hợp pháp của các nước khác.

Các sự cố và cọ xát giữa Philippines và Trung Quốc chỉ phản ánh một phần phức tạp của tình hình trong năm qua. Biển Đông vẫn ẩn chứa những cơn sóng ngầm và nguy cơ rủi ro đối với môi trường hòa bình và hợp tác chung ở khu vực, trong đó có về an ninh, an toàn và tự do hàng hải.

Tuy nhiên, tôi đánh giá cao các nỗ lực của ASEAN và khu vực trong việc thúc đẩy hòa bình, quản trị tranh chấp và xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông, trong đó có tham vấn ASEAN - Trung Quốc về thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả.

Trong năm, ASEAN cũng ra nhiều tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và nhấn mạnh lại các nguyên tắc chung, trong đó có việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS); yêu cầu các bên kiềm chế, xây dựng lòng tin và không làm phức tạp thêm tình hình.