Từ vụ cháy ở Bình Dương, nguyên tắc vàng để không ngạt khói và khí độc

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện vẫn chưa có thống kê chính xác về số người thương vong. Ít nhất 13 thi thể đã được tìm thấy.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong quán karaoke. Hiện vẫn còn 2 phòng hát chưa thể tiếp cận. Đến tận thời điểm này, khói vẫn bốc lên từ hiện trường.

Trong các vụ hỏa hoạn, nếu không kịp chạy thoát theo lối thoát hiểm hoặc không đủ thời gian di tản, nạn nhân dễ đối mặt với nguy cơ hôn mê vì ngạt khí. Thậm chí, nhiều người có thể tử vong vì ngạt trước khi bị lửa tấn công. Vì vậy, trong thời gian chờ cứu hộ, các nạn nhân cần làm mọi cách để kéo dài thời gian tồn tại.

Bác sĩ Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho hay, tối quan trọng là sự bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh, nạn nhân cần tìm vị trí an toàn và luôn di chuyển bằng cách bò sát mặt sàn.