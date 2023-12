Từ vụ bắt ông Lê Duy Minh: Tiền thuế người dân nộp khi mua xăng dầu bị chiếm dụng

Số thu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu chiếm chủ đạo trong tổng thu thuế bảo vệ môi trường, và chiếm khoảng 2% tổng thu ngân sách nhà nước (sau khi đã giảm 50% mức thuế so với quy định tại Nghị quyết 579).

Hồi tháng 6/2023, Tổng cục Thuế đã phải có văn bản gửi các Cục thuế về vấn nạn nợ đọng thuế bảo vệ môi trường. Theo Tổng cục Thuế, thời gian vừa qua, tình hình nợ đọng thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên. Một số Cục Thuế chưa kiên quyết, chậm áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế khi đó đã đề nghị các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đặc biệt là các Cục Thuế có doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nợ lớn như: An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai thực hiện ngay các giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách.

"Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn, kéo dài trên địa bàn mà không kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước", Tổng cục Thuế chỉ đạo.

Vụ việc Xuyên Việt Oil và những bất thường trong việc thu hồi nợ đọng thuế của Cục Thuế TP.HCM với công ty này là cảnh cáo nghiêm khắc đối với các DN, Cục Thuế còn thờ ơ hay trục lợi từ việc chây ì, nợ đọng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu.