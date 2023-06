Từ vụ 4 tiếp viên hàng không 'xách tay' ma túy: Đã khởi tố 57 vụ án, 129 bị can

Lên quan vụ trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không có ma túy, tối 31/5, thông tin từ Công an TP.HCM, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xử lý hành chính 37 người, thu giữ gần 60 kg ma túy, 2 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định từ giữa năm 2022 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 109.000 viên thuốc lắc; 80kg Ketamin, ma túy đá và 3.000 gói nước vui (dạng ma túy mới) với tổng số tiền giao dịch hơn 52 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đã khởi tố 57 vụ án, 129 bị can liên quan vụ 4 nữ tiếp viên "xách tay" ma túy về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hải quan TP.HCM)

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương phối hợp điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.