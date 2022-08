Tử vong vì tưởng rắn 'hiền', ai ngờ rắn độc

Nhiều người tử vong do không nhận diện được rắn độc cắn - Ảnh: Internet

Chữa theo mẹo dân gian dẫn đến tử vong

Mới đây, ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đang xác minh nguyên nhân ông D.H.Đ. (64 tuổi, Đồng Xoài) tử vong do bị rắn độc rắn.

Trước đó, chiều tối 13/8, ông Đ. phát hiện một con rắn nặng gần 1kg bò trước cổng nhà nên dùng tay không bắt và bị cắn vào tay phải. Sau đó, ông Đ. bỏ rắn vào can nhựa loại 5 lít màu trắng và kể cho hàng xóm nghe sự việc. Ông Đ. nghĩ là rắn không có độc nên không đi chữa trị.

Đến chiều 14/8, anh B.V.T. (38 tuổi, hàng xóm của ông Đ.) sang nhà ông Đ. chơi. Khi nghe kể lại sự việc và nhìn thấy con rắn, biết đó là loại rắn hổ mèo có độc nên vội vàng kiểm tra vết rắn cắn ở trên cánh tay ông Đ..

Khi thấy cánh tay sưng tấy, anh T. lấy xe máy chở ông Đ. qua nhà một người dân ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài chữa trị. Tại đây ông Đ. được người này chữa trị bằng mẹo dân gian. Đến tối 15/8, do vết thương quá nặng, ông Đ. đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TS BS Lê Xuân Dương - khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 - cho biết tại các cơ sở y tế ở nước ta cứ vào mỗi mùa mưa, số bệnh nhân bị rắn độc cắn lại gia tăng. Đáng chú ý, do sơ cứu không đúng cách, nhiều bệnh nhân bị hoại tử tay chân, nhiễm trùng máu, thậm chí bị tử vong. Vì vậy, nhận biết rắn độc cắn và sơ cứu ban đầu đúng cách là vô cùng cần thiết.

Ở nước ta thường gặp 2 họ rắn độc là rắn hổ và rắn lục. Phân biệt rắn độc và rắn không độc nhiều khi rất khó. Tuy nhiên, có thể nhận ra được một số loại rắn độc thường gặp dựa vào các đặc điểm đặc trưng bên ngoài của rắn: rắn hổ mang (khi chuẩn bị tấn công thì cổ bạnh, phát âm thanh đặc trưng), rắn cạp nong (thân mình 'khúc vàng khúc đen'), rắn cạp nia (thân mình 'khúc trắng khúc đen'), họ rắn lục (đầu to hình thoi hoặc tam giác).