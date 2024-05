Tử vong do tai nạn giao thông ở đường huyện TPHCM cao hơn quốc lộ

TPHCM có 26 điểm đen tai nạn giao thông (số liệu năm 2020-2022), trong số đó, Vườn Lài, quốc lộ 50, Phạm Hùng, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội... là những tuyến đường có tỷ lệ rủi ro cao dựa trên số vụ tử vong trên mỗi km.

Thông tin được ông Bùi Nhật Minh, đại diện nhóm nghiên cứu (Trường Đại học Phân hiệu GTVT TPHCM) nêu tại Hội nghị công bố báo cáo phân tích dữ liệu về an toàn giao thông TPHCM, diễn ra sáng 9/5.

Hội nghị do Ban An toàn giao thông TPHCM phối hợp với Vital Strategies, đối tác của Quỹ Bloomberg Philanthropies (đơn vị hỗ trợ kỹ thuật dự án Sáng kiến vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu tại TPHCM giai đoạn 2015-2025).

Theo ông Bùi Nhật Minh, tại TPHCM, có đến 86% số ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, chủ yếu là va chạm đa phương tiện, tự gây tai nạn. Các vụ tai nạn có tử vong nhiều nhất là tại đường huyện - nội thị.