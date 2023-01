Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày 20/1: Ma Kết khó khăn, Bọ Cạp gặp tiểu nhân.

- Con số may mắn: 6

- Chỉ số may mắn: 93%

Sự nghiệp: Có vận may tốt, trong công việc bạn quyết đoán hơn khi cần quyết định, việc cần gấp rút hoàn thành là rất quan trọng, bạn không thích lãng phí lời nói với người khác để làm chậm trễ công việc của mình.

Tử vi hôm nay ngày 20/1/2023 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Tử có vận may tốt, làm việc hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống, không phải là người hay trì hoãn.

- Con số may mắn: 11

- Chỉ số may mắn: 90%

Tình cảm: Vận may trong tình yêu tốt, khi bạn ở bên nửa kia của mình, bạn phải chân thành chấp nhận mọi thứ về đối phương, đừng có những ảo mộng viển vông.

Tử vi vui hôm nay ngày 20/1/2023 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu gặp vận may tốt, trong cuộc sống và công việc, bạn sẽ nhìn rõ những mối nguy hiểm tiềm ẩn ở một số người và sự việc mà trước đây bạn không để ý.

- Con số may mắn: 9

- Chỉ số may mắn: 89%

Cự Giải (22/6-22/7)

Tử vi hôm nay ngày 20/1/2023 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải cảm thấy mọi việc không suôn sẻ và thiếu tự tin nhưng thực ra kết quả cũng không đến nỗi nào.

Tình cảm: Không thuận, khi xác định yêu đương, đừng vướng vào những chuyện nhỏ nhặt, về nguyên tắc là không có vấn đề gì.

Sự nghiệp: Không sợ phạm sai lầm trong công việc, chỉ cần tận dụng thời gian để xử lý thì không thể không mắc sai lầm, lần sau hãy chú ý hơn.

Tài lộc: Có tín hiệu xấu, trong sinh hoạt nên bảo quản tốt đồ đạc cá nhân, cẩn thận kẻo mất mát, hư hỏng.

Sức khỏe: Khá mệt, tâm trạng có xu hướng thất thường, chú ý tự điều chỉnh.

- Chỉ số may mắn: 78%

- Con số may mắn: 4

- Cung hoàng đạo quý nhân: Song Ngư.

Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi hôm nay ngày 20/1/2023 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử không được tốt, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống cũng như công việc, lúc nào cũng thấy mình cần phải lo lắng đủ thứ.

Tình cảm: Hơi yếu, sự phát triển trong mối quan hệ thân thiết của cả hai không được suôn sẻ, khi giao tiếp với nhau luôn không thể nói về việc đi cùng nhau lâu dài.

Sự nghiệp: Ở mức trung bình, không nên phung phí sức lực và thời gian vào công việc, hãy ưu tiên những việc quan trọng trước, nếu có thể từ chối thì hãy dẹp hết những việc bề bộn.

Tài lộc: Tong cuộc sống hàng ngày nên tiết chế ham muốn tiêu dùng, tiết kiệm hết mức có thể.

Sức khỏe: Uể oải, nên nghỉ ngơi thật tốt và đừng quá lo lắng.

- Chỉ số may mắn: 73%

- Con số may mắn: 2

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bảo Bình.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Tử vi hôm nay ngày 20/1/2023 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ phải theo kịp cấp trên hoặc những người có kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống thì mới có thể thu được lợi ích tối đa.

Tình cảm: Tốt đẹp, được nửa kia quan tâm, chăm sóc cho mình nhiều hơn, nếu có vướng mắc gì cũng có thể bàn bạc với đối phương.

Sự nghiệp: Vận may sự nghiệp tốt hơn một chút, quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn trong công việc, hãy cố gắng thân thiết hơn với đối phương, tích cực thể hiện mình để đối phương nghiêng về phía bạn nhiều hơn.

Tài lộc: Vận may tốt, về đầu tư và quản lý tài chính, bạn có thể chọn các dự án do các tổ chức lớn để bắt đầu, mức độ an toàn sẽ cao hơn.

Sức khỏe: Bình thường, không gặp vấn đề lớn về thể chất.

- Chỉ số may mắn: 94%

- Con số may mắn: 7

- Cung hoàng đạo quý nhân: Cự Giải.