Tử vi tuổi Tuất năm 2024

Ngoài ra, cần thận trọng khi đi lại, tránh gặp họa huyết quang. Đặc biệt là phụ nữ tuổi Tuất đang mang thai, đi đứng lại càng phải giữ gìn.

3. Tình duyên, gia đạo

Tuổi Tuất nên sẵn sàng đối mặt với biến động trong các mối quan hệ. Năm 2024, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho đối tác của mình. Ít bị cuốn vào những tham vọng và hoạt động nghề nghiệp, bạn sẽ tìm cách dành thời gian cho người thân yêu và cùng nhau tận hưởng những thú vui nhỏ cuộc sống mang lại.

May mắn là cục diện Ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to, gió lớn ngoài xã hội nhưng khi về nhà, bạn sẽ nhận được sự động viên, an ủi của mọi người.

Với người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp, bạn nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy. Thậm chí có những khi bạn không cần phải nói, đối phương đã có thể đoán được bạn mong muốn điều gì. Vì thế, bạn luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc. Gia đình chính là tổ ấm bạn mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả.

Năm nay, có thể thấy rằng áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt, bạn nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc, nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà bạn bỏ qua, đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Với người còn độc thân, năm nay bạn có cơ hội nên duyên với một ai đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn tự tin, chủ động, chịu mở lòng với mọi người thì rất có thể sẽ gặp được một ai đó phù hợp trong hoàn cảnh bất ngờ.

Nếu bạn chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến việc giao lưu, kết bạn thì một nửa còn thiếu của bạn sẽ rất khó xuất hiện. Dù bạn có được người thân quen giới thiệu đi nữa thì cũng chỉ là những buổi gặp gỡ thoáng qua.

4. Sự nghiệp, công việc làm ăn

So với 2023, vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Tuất kém sắc hơn hẳn. Rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi, đương số cảm thấy thất vọng, cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức nhưng kết quả lại không được như ý.

Dưới tác động của cục diện Xung Thái Tuế, người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình khiến bạn dù hăng hái bắt tay vào công việc cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác.