Tử vi tuổi Tuất năm 2023: Vận may sự nghiệp đan xen, vận đào hoa ngày một tăng

Mẹo tăng vận may cho tuổi Tuất năm 2023

Màu sắc may mắn: đen, nâu

Đồ vật và đồ trang sức có hoa văn thẳng/sọc.

Hướng đi: Bắc

Các hoạt động tăng may mắn: đi spa, mát xa, trị liệu thủy sinh.. Để cơ thể và tinh thần thư giãn, cải thiện tâm trạng, kiểm soát cảm xúc và tự nhiên có vận may. Hãy để mùa hè trôi qua, và vận may sẽ được cải thiện

Theo V.A - Vietnamnet