Tử vi tuần mới (8/1 - 14/1): Top 4 con giáp may mắn nhất tuần, công việc thuận lợi, tình duyên suôn sẻ

1. Tuổi Tý

Tuổi Tý tuần này tỏa sáng như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời, công việc của bạn bứt phá mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản được. Không chỉ vậy, bạn còn có sự ủng hộ của quý nhân, danh vọng và thành công đương nhiên nằm trong tầm tay. Sự giàu có sẽ chảy vào túi bạn liên tục.



Nếu bạn đủ dũng cảm tiến vào những sân chơi kinh doanh mới mẻ, chắc chắn thành quả sẽ mỉm cười với bạn. Tình duyên của tuổi Tý cũng sẽ nở rộ, mang lại nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực cho cả tuần làm việc.

Dẫu vậy, bạn cũng cần đề phòng những vấn đề sức khỏe cũ tái phát, đồng thời duy trì tốt sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Màu sắc may mắn của bạn trong tuần là màu vàng, hãy hướng tới phương Tây Nam để bắt trọn vận may, và những con số may mắn của bạn là 5 và 0. Đặc biệt, trong giao tiếp với người tuổi Ngọ, bạn cần phải thận trọng và tinh tế để tránh những hiểu lầm không đáng có.

2. Tuổi Dần

Bước vào tuần mới, người tuổi Dần hãy bước đi đầy tự tin vì quý nhân sẽ là ngọn đèn soi sáng con đường của bạn. Sự nghiệp của bạn sẽ vút cao như diều gặp gió, với những bước tiến vững chãi hứa hẹn một vị trí đáng mơ ước. Những cơ hội đầu tư và giao dịch tiềm năng không ngừng xuất hiện, chờ đợi bạn khai phá và thể hiện tài năng của mình.