Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11/2022) của 12 con giáp: Mùi tài lộc rực rỡ, Hợi cẩn trọng hung tinh

Người tuổi Mùi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng.

Người tuổi Dậu nhanh chóng vượt qua khó khăn đầu tuần để có thể gặt hái thành công lớn lao hơn vào khoảng thời gian sau đó. Với kinh nghiệm và đầu óc nhanh nhạy, bạn đưa ra được những quan điểm khiến cấp trên phải ngạc nhiên. Thậm chí, bạn định hướng công việc cho cả tập thể.

Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy, thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu. Vì thế, bạn, đặc biệt là người trẻ tuổi chớ nên ngại gian khó nhất thời. Việc thường xuyên học hỏi, công tác khiến bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Tiếc rằng phương diện tài lộc chưa có khởi sắc đáng kể vào tuần này. Cuối tuần, những ai đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền khích lệ. Có thể khoản tiền đó không đáng là bao, nhưng bạn hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng cho tương lai.

Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển đáng mừng khi lứa đôi ngày một xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Tuất

Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất. Trên phương diện sự nghiệp, dù để gặt hái thành công, bạn sẽ phải vượt qua khó khăn, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn. Hơn thế, bạn coi khó khăn chính là lúc khẳng định mình.

Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với bản mệnh. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Trên phương diện tình cảm, người có đôi có cặp nhiều khi vẫn mâu thuẫn với nửa kia. Có thể bạn cho rằng đối phương có thể bao dung cho mọi khuyết điểm của bạn, song sự thực là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng quá nhiều. Bạn cần thay đổi cách cư xử nếu muốn giữ tình cảm bền chặt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Dường như bất cứ ai cũng muốn gây khó khăn cho bạn, khiến bạn khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tinh thần căng thẳng cũng khiến bạn muốn từ bỏ, không tiếp tục cố gắng nữa.

Thái Tuế hung tinh cảnh báo bạn làm việc gì cũng phải cẩn thận, dồn tâm huyết để làm. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân xem mình có vướng phải lỗi lầm hoặc khuyết điểm nào không. Chỉ khi chịu thay đổi, bạn mới tìm ra hướng khắc phục.

Tình hình tài chính chỉ khởi sắc vào thời điểm đầu tuần do có Thực Thần chiếu mệnh. Người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương do những cố gắng từ trước đó. Khoảng thời gian sau đó, mọi việc tiến triển khá ảm đạm, bạn khó đạt được mức lợi nhuận hoặc lương thưởng như mong muốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo Xe và Thể Thao