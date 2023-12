Tử vi tuần mới (18/12 - 24/12): Top 5 con giáp thu nhập dồi dào, được quý nhân giúp đỡ trong công việc

Nhiều khi chúng ta cảm thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có lúc lại có cảm giác như bị chững lại. Giống như cánh buồm cần có gió, đôi khi gió giúp đẩy thuyền đi xa, lắm khi gió lại cản bước của thuyền. Nhưng dù gió đổi chiều thế nào thì cũng đáng trân trọng vì con thuyền tiến lên được cũng nhờ có sự trợ giúp của gió.

Cũng như may mắn đến với 12 con giáp, trong tuần mới này, vận may dường như ưu ái 5 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Mão và Sửu. Đặc biệt, vận may ưu ái những ai rút được bài học từ chiến thắng và thất bại. Điều này có thể nhắc nhở chúng ta rằng cho dù đó là trải nghiệm trong quá khứ, những thành quả đạt được của hiện tại hay những chuyện sắp đến trong tương lai, chúng đều đáng được đối xử với lòng biết ơn.

Điều quan trọng để các con giáp nhận được may mắn trong tuần mới đó là dù cuộc sống biến động hay êm đềm cũng hãy nhớ biết ơn. May mắn không phải lúc nào cũng gắn liền với mọi việc diễn ra theo ý bạn, nhưng biết trân trọng giá trị của từng khoảnh khắc mới là điều may mắn nhất.

1. Tuổi Tỵ

Dường như tuần này Thần may mắn thích chơi trò trốn tìm với người tuổi Tỵ. Điều này khiến tuổi Tỵ tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Thực ra, có những lúc tuổi Tỵ bỗng dưng thấy tâm trạng khoan khoái và đầy hứng khởi, chính lúc đó, may mắn sẽ gõ cửa cuộc sống của bạn.