Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 31/10-6/11/2022

1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 31/10 - 6/11/2022

Về công việc: Trong tuần này người tuổi Tý có thể có thể sẽ vướng phải họa thị phi nơi công sở do cái tính ăn nói tùy tiện và thể hiện không đúng nơi không đúng lúc. Bên cạnh đó, do sự thiếu khiêm tốn nên mặc dù bạn có năng lực nên dễ bị sơ hở. Lợi khuyên dành cho bạn là nên cư xử đúng mực để giảm thiểu rắc rối. Tuy nhiên, đến cuối tuần thì bạn sẽ gặp may mắn hơn.

Về tình cảm: Thời điểm này mói chuyện trong vấn đề tình cảm có thể có chút rắc rối do bạn dành nhiều thời gian cho công việc hơn là đối phương. Hãy cố gắng cân bằng mọi việc nhé.

Về tài chính: Tuần này khoản phụ thu của bạn không khá lắm nên hãy có kế hoạch tài chính an toàn. Điều này sẽ giúp bạn tránh “viêm màng túi” chỉ với khoản lương cứng của mình.

2. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 31/10 - 6/11/2022

Về công việc: Ngay đầu tuần bạn có thể bị tiểu nhân gây khó dễ, cản đường nhằm cướp đoạt công sức và vị trí hiện tại của bạn. Bạn có thể thấy áp lực, nhưng đừng nản chí. Hãy tin rằng công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn cố gắng phát huy hết năng lượng và sức sáng tạo cho công việc, như vậy bạn có thể đạt được nhiều điều rực rỡ.

Về tình cảm: Chuyện tình cảm trong tuần mới không được suôn sẻ cho lắm. Điều này có thể do bản thân bạn đang tự ti với những khuyết điểm của mình nên trở nên e dè. Bạn hãy tự tin lên vì người ấy đến với bạn là đã chấp nhận cả những hạn chế bạn đang còn vướng phải.

Về tài chính: Trong tuần này bạn có tín hiệu đáng mừng khi tài lộc có dấu hiệu vượng nhẹ. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng hãy luôn cẩn thận và đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ nguồn thu phụ nhé.

3. Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 31/10 - 6/11/2022

Về công việc: Trong tuần này, tử vi của tuổi Dần nhìn chung tốt lành, có nhiều cơ hội nhưng bạn phải biết nắm bắt và hãy chăm chỉ. Trong sự nghiệp, hợp tác dự án, hợp tác làm ăn có lợi, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân.

Về tình cảm: Mối quan hệ của hai bạn không có nhiều biến động, nhưng vì không có nhiều thời gian dành cho tình yêu nên đôi lúc người ấy cũng cảm thấy cô đơn. Bạn hãy cân đối thời gian để ở bên người ấy nhiều hơn.

Về tài chính: Có nhiều cơ hội về tài lộc, được quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội để kiếm tiền.