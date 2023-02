Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 27 - 5/3: Mùi, Tỵ đề phòng vận xui bủa vây

Tuổi Dậu Tử vi 12 con giáp dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong tuần này về cơ bản là tốt. Đầu tuần có đôi chút mất tập trung nhưng bạn lấy lại tinh thần khá nhanh, từ giữa tuần trở đi sẽ càng thêm nghiêm túc và đầu tư nhiều công sức. Thành quả bạn đạt được sẽ phản ánh rõ nhất về công sức bạn đã bỏ ra, do đó đừng lúc nào ngừng cố gắng.

Thời điểm này Thân đạt được nhiều thành tích trong công việc và nhận được vô vàn lời khen. Tuy nhiên việc này có thể khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng và thiếu tập trung hơn. Nếu bạn không có sự điều chỉnh thì chắc chắn vận may sẽ biến mất, cũng làm giảm mức độ tín nhiệm của bản thân.

Tuổi Thân Xem tử vi tuần mới của tuổi Thân, tài lộc vượng ngay từ đầu tuần nhờ Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để tiến hành cầu tài, khởi nghiệp hoặc mở rộng làm ăn. Nhìn chung vận may tài chính đang tìm đến với bạn, không nên bỏ lỡ mất cơ hội làm giàu này vì nó hoàn toàn trong tầm tay.

Chuyện tình cảm cũng không được may mắn cho lắm. Người độc thân dù vẫn có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng bạn lại quá lý trí, luôn cân đo đong đếm quá nhiều nên có thể sẽ bỏ lỡ mối duyên đẹp. Trong khi đó, người đã có đôi lại gặp phải khó khăn trong quá trình giao tiếp, cũng bởi đôi bên đều có cái tôi quá cao.

Trái ngược với may mắn trong công việc, đường tài lộc của Dậu thì không được may mắn như thế. Đại Hao án ngữ là điềm báo tiền bạc tiêu tan. Không phải là bạn không kiếm được tiền mà do bạn tính toán quá chủ quan, rủi ro ập tới không kịp trở tay, cộng thêm các khoản chi tiêu quá nhiều cũng trở thành một gánh nặng.

Những gì đã mất không thể lấy lại được nên bạn cũng đừng lăn tăn quá lâu. Điều quan trọng là phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, tìm cách khắc phục sự cố, lấy lại những gì đã mất. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, lúc được lúc mất là điều bình thường, bạn nên học cách đón nhận và chấp nhận với tâm thái bình tĩnh.

Rất may là phương diện tình cảm trong tuần vẫn có tin vui. Tình yêu đôi lứa vẫn gắn kết như xưa và có thể còn tiến thêm được những bước tiến mới. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, gia đình không có điểm gì phải chê trách.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao, vận trình tài chính của người tuổi Tuất có nhiều dấu hiệu bất ổn, làm nhiều nhưng không được hưởng thành quả xứng đáng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn, nếu không có kế hoạch điều chỉnh sẽ rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu, thậm chí phải vay mượn.

Hung vận bủa vây, tuổi Tuất còn có thể gặp rắc rối trong công việc của mình. Đôi khi bạn tỏ ra quá cứng nhắc, cố chấp, làm gì cũng phải rập khuôn theo quy định nên có thể đánh mất cơ hội phát triển ngay trong chớp mắt. Những người hợp tác cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi bàn bạc công việc với bạn.

Trong quá trình làm việc vẫn có những kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội để làm khó bạn, do đó Tuất phải luôn dè chừng trong các mối quan hệ, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh xa các chuyện thị phi chốn công sở, học cách làm việc và xử lý vấn đề linh hoạt hơn.

Về phương diện tình cảm, mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên hiện trạng, tức là các cặp đôi tiếp tục vun vén hạnh phúc, người độc thân vẫn còn phải cố gắng rất nhiều trên hành trình tìm kiếm một nửa hạnh phúc. Bạn cũng nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn để thấy cuộc sống luôn tươi đẹp.

Tuổi Hợi

Tuần này, người tuổi Hợi gặp những khó khăn nhất định do Ngũ Quỷ gây rắc rối. Công việc trì trệ vì nhiều nguyên nhân, vốn đã khó khăn nay lại càng rối ren hơn, không dễ gì đạt được thành công nếu không cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần.

Cơ hội để thăng quan tiến chức với bạn không nhiều, dù vậy bạn cũng không nên quá sốt ruột vì điều đó cũng không thay đổi được gì. Thay vào đó, Hợi nên tiếp tục chăm chỉ và cống hiến tận tụy, không có gì chứng minh năng lực của bạn rõ ràng hơn chất lượng công việc mà bạn làm ra.

Vận tài lộc có phần bấp bênh, nhất là đầu tuần khi Thiên Quan tác động, bạn có nguy cơ tổn thất do không chú ý kiểm soát chi tiêu, mua sắm quá đà. Cũng may đến cuối tuần sẽ có một số nguồn thu bổ sung nên tình hình sẽ rủng rỉnh hơn, dù là người kinh doanh hay dân văn phòng cũng đều có vận may bù lại.

Chuyện tình cảm không có nhiều điều đặc biệt, mọi việc vẫn đang tiến triển khá bình thường. Mối quan hệ của người có đôi tuy không có sóng gió nhưng lại lâm vào lối mòn nhạt nhẽo. Người độc thân tuy cũng có cơ hội gặp gỡ nhưng do duyên mỏng nên vẫn chưa tìm được người sánh đôi.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Giaoducthoidai