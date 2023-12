Tử vi ngày 9/12/2023: Tuổi Tý gặp nhiều may mắn, tuổi Mùi cơ hội rộng mở

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 9/12/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tý gặp nhiều may mắn. Thuận lợi nhất là người kinh doanh hàng ăn, buôn bán tự do. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều vì công việc, cứ làm tốt phần của mình là được.

Vận tài lộc khởi sắc, có lộc ăn uống buôn bán, may mắn vây quanh. Con giáp này nhận được sự yêu quý của những người xung quanh nên thường xuyên được họ hỗ trợ và cho quà. Những ai đang gặp khó khăn về tiền thì có thể hỏi mượn bạn bè hoặc người thân trong họ.

Tiếc là vận trình tình cảm lại xuống sắc. Gần đây tính tình của bản mệnh hơi nóng nảy, khó chịu nên hay cáu gắt với người quen. Thi thoảng con giáp này chỉ thích ngồi một mình, ghét phải giao lưu, tụ tập vì thấy không đem lại lợi ích gì cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/12/2023 hôm nay, tuổi Sửu khá hài lòng với những gì mình đang làm. Phong thái tự tin và đàng hoàng của con giáp này tạo ấn tượng với đối tác làm ăn. Con giáp này cứ theo con đường làm ăn chân chính thì may mắn sẽ tới, đừng đi đường tắt trong công việc.

Vận trình tài lộc ở mức bình thường, không quá xuất sắc nhưng đừng thấy thế mà tham lam đòi hỏi những thành tựu to lớn hơn. Ở thời điểm hiện tại, khuyên bản mệnh nên an phận thủ thường, mình làm thì mình tiêu chứ đừng thấy người khác giàu mà ham, biết hài lòng thì mới bình an.

Vận trình tình duyên bình ổn. Những bất hòa trước đó dần được xoa dịu nhờ tính hiền lành của bản mệnh. Thời gian này cũng nên quan tâm con cái nhiều hơn, nhất là vấn đề sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 9/12/2023 hôm nay, tuổi Dần đang có công việc ổn định thì suôn sẻ hơn những người đang làm tự do. Con giáp này được khuyên không nên nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay nhảy việc, cứ an yên làm tốt nhiệm vụ của mình là tốt nhất, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Vận tài lộc may mắn, có người dẫn đường chỉ lối cho bản mệnh kiếm tiền, chỉ là bản mệnh có chịu nghe theo hay không mà thôi. Khoản lương thưởng đầy đủ, ổn định, không dính vào rắc rối, ai đang bị nợ lương thì có thể đòi trong hôm nay.

Ngược lại, vận trình tình duyên có chiều hướng đi xuống. Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể khiến bản mệnh làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa trong gia đình, bạn bè với nhau. Có lẽ thứ gì có được quá đơn giản, con giáp này sẽ không cảm thấy trân trọng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi