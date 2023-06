Tử vi ngày 7/6/2023: Tuổi Mão cần thêm tham vọng, tuổi Dậu quý nhân tương trợ

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được nâng đỡ. Con giáp này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là những người trẻ dưới 30 tuổi.

May mắn là vận trình tài lộc chính tươi sáng, Thậm chí hôm nay còn bỗng dưng có người trả nợ bất ngờ. Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc của con giáp này đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 7/6/2023 hôm nay, tuổi Mão không gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp. Những người đang đòi quyền lợi, muốn thăng chức thì thời gian tới sẽ có tin vui. Nhưng muốn phát triển nhanh có lẽ cần thêm tham vọng và linh hoạt hơn.

Vận tiền bạc có phần chật vật, bản mệnh cho người ta vay tiền nhưng đòi không được, lúc đi vay thì người ta miệng ngọt như kẹo, lúc đòi lại thì mất tích. Bạn bè cũng vậy, sống tốt với người ta ít thôi, lúc có tiền thì đông vui lúc khó khăn thì không thấy ai.

Về mặt tình cảm cũng có điềm không lành. Tuổi Mão vốn ưa tự do, không thích gò bó nên gặp khó khăn trong việc ổn định hôn nhân. Các bản mệnh trẻ có nhiều người theo đuổi nhưng chưa xác định nên có thể bỏ lỡ mối duyên trời định.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 7/6/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thìn thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Con giáp này sống tốt thì không cần lo nghĩ nhiều, những người từng chơi xấu bản mệnh thời gian tới sẽ gặp quả báo.

Vận tài chính của tuổi Thìn khởi sắc hơn hẳn, người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về áp lực công việc. Buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng có được may mắn hơn người. Hôm nay người nào đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn… sẽ gặp nhiều may mắn. Gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 7/6/2023 hôm nay, tuổi Tỵ dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Bản mệnh sống hiền lành nên người ta được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, con giáp này cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả.

Tiền bạc có phần hư hao do con giáp này chi tiền ngoài tầm kiểm soát. Tuổi Tỵ cần xem lại có phải mình đã chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị.

Về mặt tình cảm, không khí gia đình, chuyện yêu đương của bản mệnh khá tốt. Vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói, hay được người khác giúp đỡ bất ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu