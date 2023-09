Tử vi ngày 5/9/2023: Tuổi Thìn may mắn tài lộc, tuổi Thân không ít trắc trở

Tình cảm có thể xảy ra chút mâu thuẫn. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào vào hôm nay, con giáp này cũng không nên to tiếng với đối phương vì dễ khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng, rạn nứt. Mọi chuyện đều cần bình tĩnh, giải thích, chia sẻ với nhau.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của con giáp này đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bản mệnh cần.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tài chính của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, tuổi Mão có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Thời gian này sức khỏe của tuổi Mão không được tốt. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu không có sự đề phòng bản mệnh rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí.

Vận tài cũng gặp nhiều trục trặc khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.

Rất may vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu