Tử vi ngày 30/9/2023: Tuổi Tý lộc tự đến nhà, tuổi Ngọ một nhịn chín lành

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 30/9/2023, may mắn cho tuổi Dần là công việc cũng suôn sẻ. Sống để vừa lòng tất cả đồng nghiệp rất khó, bản mệnh cứ làm tốt công việc của mình là được. Những người phải đi họp, đi công tác, gặp đối tác khá may mắn như ý muốn.

Cũng may là đường tài lộc hanh thông. Những người nhân đức trời dành phước cho, bản mệnh tốt bụng và nhân hậu, lộc tự đến nhà. Những ai có lộc ăn uống thì nên chia sẻ với những người xung quanh để phát huy vận may.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/9/2023, tuổi Mão làm kế toán, tài chính, có nghề tay trái có lợi. Con giáp này có thể thử sức với những lĩnh vực mới, biết đâu may mắn sẽ đến sớm hơn. Bản mệnh không nên rụt rè, càng mạnh dạn thì vận may càng sớm đến, quý nhân sẽ đồng hành cùng.

Tiền bạc cũng may mắn hơn, tuổi Mão không cần phải lo lắng vì thu nhập rất ổn. Những ai đang trông chờ vào tia hy vọng may mắn nào đó thì khả năng cao nó sẽ được như ý muốn. Trong ngày có thể thử vận may bằng vé số, bốc thăm trúng thưởng.

Vận trình tình cảm cũng bình ổn. Con giáp này là người thông minh, lý trí nên rất giỏi cân bằng các mối quan hệ. Những chuyện trong gia đình gần đây đa phần đều do bản mệnh tự tay quán xuyến.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 30/9/2023, trong công việc, tuổi Thìn có phần bảo thủ, cứng nhắc. Tuy nhiên những người theo con đường thi cử, quan lộ, học hành sẽ có lợi. Con giáp này vốn có tài, giỏi giang nhưng cần thay đổi cách làm việc thì công danh mới có thể trôi chảy được.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Thìn rất có tiềm năng trong việc kiếm tiền. Con giáp này nổi tiếng hào phóng với mọi người, có tiếng là rộng rãi. Bản mệnh cho đi một đồng thì sẽ nhận lại thứ có giá trị lớn hơn đó gấp nhiều lần nên đừng lo thiệt thòi.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Thìn dễ phải nhận tin xấu. Nay con giáp này nên hạn chế nói năng tùy tiện kẻo lại rước họa vào thân. Chuyện trong nhà đừng đem ra ngoài kể, kẻ xấu thì nhiều mà người tốt thì ít.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/9/2023, sự nghiệp của tuổi Tỵ may mắn phát triển hơn người. Con giáp này tìm được đối tác đáng tin cậy, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Người đang tìm việc, đang nóng lòng vì kết quả thi cử sẽ nhận được kết quả đáng mừng.

Bản mệnh cũng chọn được cho mình hướng đi phù hợp và đúng đắn nên tiền bạc đổ về không ngừng nghỉ. Con giáp này luôn luôn cố gắng mỗi ngày vì cơm áo gạo tiền, vì để không ai có thể xem thường. Tuổi Tỵ chăm chắt góp từng đồng nên ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ cũng đón nhận may mắn. Con giáp này giỏi xã giao, khéo léo trong cách cư xử, có nét duyên ngầm nên đi ra ngoài hay được để ý. Bản mệnh dễ tỏa sáng trong đám đông, là trung tâm hài hước đem đến niềm vui cho mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu