Tử vi ngày 22/7/2023: Tuổi Dần dễ phạm tiểu nhân, tuổi Mão có lộc bất ngờ

Cũng may là được vận tài lộc an ủi. Tiền lương của con giáp này trong thời gian tới có dấu hiệu tăng lên nhưng trách nhiệm trong công việc cũng nặng nề hơn. Người nào đang xin việc thì sẽ kiếm được việc, nhanh chóng có đồng ra đồng vào chi tiêu hằng ngày.

Tử vi hàng ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần không may mắn. Bản mệnh tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều nên khó lòng nhờ vả lúc nguy nan. Có chuyện gì cũng phải tự xoay một mình không có ai giúp một tay.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, tuổi Tý may mắn phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, tuổi Mão có lộc bất ngờ, nhất là người có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Vì thế con giáp này nên tích cực làm việc hơn để tận dụng vận may này.

Bản mệnh còn may mắn đến mức có thể trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh. Con giáp này có thể thử vận may của mình. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng rực rỡ. Con giáp này đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, tuổi Thìn đang mong mỏi đòi lại quyền lợi, đòi lương hoặc muốn đấu tranh công bằng sẽ có lợi. Tuy nhiên bản mệnh chưa thể lên chức được vì còn thiếu chút ý chí tiến thủ và sự năng động.

Con giáp sống biết điều nhưng lại hay gặp thị phi, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài lộc hiện tại. Tuy nhiên đừng lo lắng quá mức vì dù không bằng ai nhưng ít ra tuổi Thìn cũng có thu nhập ổn định, không phải quá lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Về mặt tình cảm, con giáp này cần mở rộng thêm các mối quan hệ, sẽ có ngày gặp được người trong mộng. Vợ chồng có cãi nhau thì hôm nay sẽ làm hòa, coi như sau lần chiến tranh lạnh này là bài học để hiểu nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tỵ suôn sẻ, có tiến triển nhất định, nhất là những người sắp thi công chức, xin việc hoặc thi cử. Lúc mới kinh doanh chắc chắn ai cũng sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng, mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên.

Về tài chính, tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu, tiết kiệm quá cũng không phải là điều tốt. Nếu thích mua gì cho bản thân cứ mạnh dạn mua sắm. Những khoản quan trọng trong gia đình thì cần ý kiến của cả vợ lẫn chồng khi chi tiền.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ may mắn vì có một nửa ở bên động viên, giúp bản mệnh củng cố tinh thần làm việc, chống chọi với áp lực. Đằng sau lưng con giáp này có thể có vô vàn kẻ xấu nhưng vẫn còn có gia đình chống lưng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu