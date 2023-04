Tử vi ngày 21/4/2023: Tuổi Sửu tài vận tăng tiến, tuổi Tuất đắc tội với người

Vận trình tài lộc cũng không được tốt. Tuổi Mùi có thể đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc do suy nghĩ mọi việc quá đơn giản, hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn đã quyết định chi tiền.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, tuổi Mùi được khuyên nên tỉnh táo và sáng suốt trước những lựa chọn. Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác chính là lý do khiến bản mệnh trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, tâm trạng của tuổi Dậu khá bất ổn. Đó là lý do khiến công việc gặp chút trở ngại, hiệu suất sụt giảm so với thường ngày. Nhưng rất may là ngay khi nhận ra vấn đề, con giáp này đã nhanh chóng tìm cách khắc phục kịp thời.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng tuổi Dậu không hề nản lòng, thoái chí, ngược lại còn lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Khó khăn chính là cơ hội để bản mệnh phát huy sở trường, tài lẻ của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Vận tài chính lại có phần khả quan hơn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều lợi thế hơn người làm công việc cố định. Các kế hoạch đầu tư của bản mệnh đều đem về kết quả tốt, lợi nhuận khá rủng rỉnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tỵ

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tuất có chút bất ổn. Con giáp này có thể sẽ làm chuyện đắc tội với những người xung quanh, gây nên nhiều hiểu lầm không đáng có. Bản mệnh nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác như vậy sẽ tốt hơn.

Ngày này tuổi Tuất còn có nguy cơ mất tiền. Việc đầu tư thiếu hiệu quả dẫn đến thu nhập đi xuống. Đã vậy, con giáp này còn có thể bị kẻ xấu lừa lọc, dẫn dụ vào con đường làm ăn bất chính, tiền bạc thất thu chứ chẳng thấy lời lãi đâu ra.

Vận trình tình cảm cũng không được tốt. Bản mệnh luôn dành cho nửa kia nhiều tình cảm, hy sinh rất nhiều cho hạnh phúc cả hai nhưng đối phương lại không biết điểm dừng, không thấy thỏa mãn mà luôn đòi hỏi khiến tình cảm ngày càng xa cách.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, tuổi Hợi gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc. Con giáp này có nhiều cơ hội tốt để thể hiện năng lực cá nhân, không ít tình huống xảy ra để thoải mái bộc lộ tiềm năng của chính mình. Thu nhập nhờ vậy cũng được đảm bảo.

Những thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua giúp tuổi Hợi có rất nhiều động lực để phấn đấu hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, con giáp này luôn theo đuổi mục tiêu, cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của những người đã tin tưởng mình.

Ngày mới cũng mang đến nhiều cơ hội để tuổi Hợi cải thiện vận trình tình cảm của mình. Người độc thân sẽ được làm quen, tiếp xúc với đối tượng khác phái, mở rộng mối quan hệ trong quá trình gặp gỡ bạn bè. Bản mệnh nên tận dụng tốt cơ hội này để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Mùi

