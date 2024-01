Tử vi ngày 19/1/2024: Tuổi Thân kế hoạch rõ ràng, tuổi Dậu rắc rối phát sinh

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 19/1/2024 hôm nay, tuổi Tý có thể gặp chút sự cố khiến bản mệnh không hài lòng. Có thể là mối quan hệ với ai đó bị sứt mẻ, hay thái độ của một người quen khiến bản mệnh cảm thấy khó chịu và có thể sẽ phản ứng thẳng ra mặt.

Bản mệnh nên chuẩn bị thật kỹ cho một việc quan trọng. Sự chủ quan có thể khiến bản mệnh gặp rắc rối không đáng có ngay từ những ngày đầu năm. May mắn tạm rời xa trong thời điểm này, do vậy bản mệnh nên đề cao cảnh giác.

Bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với những biến động trong vận trình tình cảm. Con giáp này tuy có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái, nhưng do chưa biết tận dụng thời cơ nên có thể khiến nhân duyên giảm đi trông thấy.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 19/1/2024 hôm nay, tuổi Sửu không nên nhẹ dạ cả tin vào những lời dụ dỗ hay mời mọc ngọt tai của ai đó mà rước họa vào thân. Bản mệnh nên kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, sự nóng vội và chủ quan có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt ngay từ những ngày đầu xuân năm mới.

Về tài chính, bản mệnh có nhiều khoản tiền phải chi tiêu trong hôm nay, con giáp này nên cố gắng kiểm soát túi tiền để tránh tình trạng thất thoát mất kiểm soát. Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp để bản mệnh khởi động các kế hoạch kinh doanh, đầu tư.

Bù lại, hôm nay lại là thời điểm đường tình duyên của bản mệnh nở rộ. Trong những ngày đầu năm, con giáp này có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, kết thúc chuỗi ngày độc thân trước đó. Còn với người đã lập gia đình, sự hòa hợp giữa vợ chồng trong những ngày này giúp không khí gia đình luôn đầm ấm yên vui.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 19/1/2024 hôm nay, vận trình của tuổi Dần trôi qua khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Những dự định kế hoạch đầu năm mới của bản mệnh đều được tiến hành một cách trôi chảy, đem về những kết quả ban đầu rất khả quan.

Chẳng những vậy, đường tài lộc của con giáp này còn rất may mắn. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền rất khá do người khác biếu tặng hoặc từ vận may của bản thân mà trúng được. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá ỷ lại vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống này mà chỉ nên xem nó như một niềm vui nhỏ thêm phần thú vị.

Chuyện tình cảm của con giáp này trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bản mệnh và người ấy dành khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không khí hân hoan trong những ngày này cũng giúp cả hai xích lại gần nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi