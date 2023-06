Tử vi ngày 17/6/2023: Tuổi Dần đi xa may mắn, tuổi Tỵ đừng quá tin ai

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 17/6/2023 hôm nay, tuổi Ngọ cẩn thận kẻo mất mát tài liệu, hao tổn công sức trong công việc. Bên cạnh đó bản mệnh cũng phải tránh xa tay chân cấp dưới, chính quyền, cãi vã để tránh được vạ lây trong những ngày tới đây.

Những nỗ lực thời gian vừa qua chỉ thu về một chút thành quả không đáng kể nên con giáp này trở nên trầm lặng hơn. Tiền bạc thì lao đao khó kiếm, công sức bỏ ra thành số 0 nên khó mà nghĩ tích cực được.

Tâm trạng của tuổi Ngọ có phần buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói. Đúng là lòng người khó đoán, có thể hôm nay người ta tốt với mình nhưng ngày mai họ sẽ trở mặt nếu như nhận ra mình không đem lại lợi ích gì.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/6/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mùi khó khăn chồng chất, làm ăn thất thoát, dễ nghỉ việc, chán làm, cãi vã với đồng nghiệp. Thực ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi nhưng nó giúp bản mệnh có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống sau này.

May mắn là đường tài lộc may mắn hơn người. Cuộc sống của tuổi Mùi đang dần thay đổi, hôm nay tốt hơn hôm qua. Như vậy là đủ rồi, con giáp này không cần so đo với thiên hạ làm gì, mình có tiền đủ lo cho cuộc sống của mình là đã quá tốt rồi.

Trên phương diện tình cảm, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bản mệnh sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Con giáp này có lòng thương người nên phúc đức sâu dày, hay có quý nhân hỗ trợ cho đường tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 17/6/2023 hôm nay, tuổi Thân có nghề tay trái, làm tài chính, xổ số sẽ có may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng ham lợi ích lớn mà bỏ qua những việc nhỏ, làm như vậy công việc rất nhanh bị thụt lùi.

Thêm vào đó, con giáp này nên cẩn trọng với những quyết định liên quan đến tài chính. Tuổi Thân rất hào phóng, chi tiền không tiếc tay cho người khác, muốn che chở và chăm sóc cho mọi người, song cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng bòn rút tiền bạc của bản mệnh.

Về mặt tình cảm, gia đình dễ có lục đục nhỏ, con cái bị lạc hoặc đi chơi không báo cho bố mẹ nhưng rồi sẽ ổn thôi. Con giáp này trở nên nhạy cảm hơn bình thường, điều đó có thể nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý