Tử vi ngày 17/1/2024: Tuổi Mùi năng lượng tích cực, tuổi Hợi hành xử duyên dáng

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 17/1/2024 hôm nay, tuổi Ngọ gặp may mắn trong công việc. Con giáp này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm bản mệnh nên chọn giờ xuất hành để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an.

Đường tài lộc may mắn hơn một chút, tiền thưởng cuối năm khiến bản mệnh an tâm phần nào trong dịp Tết. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu.

Vận trình tình cảm cũng may mắn hơn. Đầu xuân năm mới con giáp này dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu. Bản mệnh có cơ hội gặp lại bạn cũ và người thân ở xa, tình cảm vô cùng nồng thắm, không khí sum vầy đến hết ngày.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 17/1/2024 hôm nay, tuổi Mùi chính là năng lượng tích cực của mọi người. Bản mệnh làm gì cũng nhanh nhảu, gọn gàng, thông thái và luôn động viên mọi người xung quanh.

Đường tiền bạc của bản mệnh không đến nỗi xấu. Bản mệnh dễ thoát được sự cố về tiền bạc, có thể đủ để chi tiêu đầu năm hoặc dùng số tiền cho những việc quan trọng. Con giáp này luôn có đủ tiền để mua sắm những món đồ yêu thích.

Vận tình cảm của bản mệnh ở mức bình ổn. Con giáp này nhận được tình yêu thương của những người xung quanh. Bản mệnh nên thư thả, thoải mái để mọi việc êm xuôi, không nên để ý lời bàn tán bên ngoài.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 17/1/2024 hôm nay, tuổi Thân khá vất vả vì sự nghiệp. Hôm nay sự bận rộn khiến bản mệnh mệt mỏi chỉ muốn làm nhanh xong còn về nhà ăn Tết với gia đình. Hôm nay bản mệnh không nên mở hàng, không nên đi xông đất cho bất cứ người nào.

Đường tài lộc của con giáp này lại cực phát. Có thể bản mệnh đang có được nguồn thu ổn định hoặc thêm một chút tiền bạc đến bất ngờ. Hôm nay nếu được người quen lì xì thì dù ở độ tuổi nào cũng nên nhận lấy, đó là lộc đầu năm của con giáp này.

Vận tình cảm của tuổi Thân được lên hương. Dù độc thân nhưng bản mệnh cũng không còn thấy quá sốt ruột hay vội vã khi bị người nhà hối thúc. Hôm nay gia đình bản mệnh sẽ có chuyện vui ghé thăm, người ốm thì sớm được khỏi bệnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý