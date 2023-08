Tử vi ngày 16/8/2023: Tuổi Dần đào hoa nở rộ, tuổi Thân có lộc làm ăn

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 16/8/2023, vận trình công việc của Tý thuận lợi, làm đến đâu thắng đến đó. Người làm công chức, kỹ thuật, đang chờ tin tức xin việc hoặc thi cử sẽ gặp nhiều tin vui trong ngày, cứ tự tin lên, bản mệnh sẽ giành phần thắng về mình.

Nhưng vận tài lại không may mắn. Con giáp này có tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan nên dễ đưa ra sai sót liên quan đến tiền bạc. Tuổi Tý nên tỉnh táo và khôn ngoan một chút trong lúc làm ăn kẻo phải chịu thiệt thòi.

Vận trình tình cảm xuống dốc. Con giáp này dễ có xích mích với vợ hoặc chồng do bất đồng ý kiến, khó chịu ra mặt. Gần đây áp lực chuyện con cái cũng tăng cao khiến bản mệnh cực kỳ mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/8/2023, tuổi Sửu đi làm với tâm trạng chán nản, nhiều người muốn bỏ việc giữa chừng hoặc xin nghỉ học, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Con giáp này cảm thấy công việc không có sự công bằng, nhàm chán nên tâm lý tiêu cực gây ảnh hưởng đến công việc.

Tài lộc cũng kém may mắn. Tuổi Sửu khá cọc tính và thẳng thắn nên khó đòi nợ, tiền trao đi không có khả năng đòi lại được. Hôm nay đi ra đường đừng đem theo nhiều tiền nếu như không có việc cần thiết kẻo bị rơi ví lúc nào không biết.

Bù lại vận trình tình cảm đi lên. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, may mắn là đi đâu cũng được ơn trên nâng đỡ. Tuổi Sửu rất may mắn về tình cảm, nhất là những người trẻ tuổi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 16/8/2023, trên phương diện công việc, tuổi Dần có tiếng nói hơn mọi ngày. Ý kiến của bản mệnh được cấp trên ghi nhận tích cực, dù nắm chức lớn hay chức bé cũng được đồng nghiệp tôn trọng hết mức vì làm được việc.

Vận trình tiền bạc may mắn nên tiền vào tiền ra khá đều, không bị hao hụt nhiều. Sắp tới có nhiều việc lớn cần đến tiền, rất may là bản mệnh đủ tiềm lực kinh tế để lo liệu cho mọi việc, con giáp này thực sự rất bản lĩnh.

Ngày mới còn đem đến tin vui trong chuyện yêu đương, gia đình. Đào hoa nở rộ, tuổi Dần dễ giành được cảm tình của người khác phái. Người có gia đình thì hiểu được ý muốn của con cái, bản mệnh chính là bậc cha mẹ vô cùng tâm lý trong thời đại hiện đại này.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi