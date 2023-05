Tử vi ngày 16/5/2023: Tuổi Tỵ vận tài tăng tiến, tuổi Hợi sự nghiệp rộng mở

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 16/5/2023 hôm nay, tuổi Ngọ làm việc hăng say và chất lượng. Thái độ nghiêm túc và kiên trì mang tới thành công cho con giáp này. Bản mệnh không để khó khăn khiến mình chùn bước, mà còn thông qua đó để khai phá khả năng tiềm ẩn của mình.

Nay con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc. Tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Nhiều người cho rằng tuổi Ngọ gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực từ trước đó.

Con giáp này còn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do bên lề trở thành rào cản ngăn cách hai người. Gặp được người yêu mình và khiến mình an tâm muốn gắn bó cả đời không hề dễ dàng, hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 16/5/2023 hôm nay, vận trình ngày mới của tuổi Mùi gặp không ít bất lợi. Công việc dở dang, việc mới việc cũ chồng chất, tồn đọng, khiến bản mệnh phải một mình loay hoay tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa khá hơn là bao.

Ngày này, tuổi Mùi cũng nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Con giáp này có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Nên nhớ nếu không thể lo cho chính bản thân mình thì bản mệnh cũng chẳng thể lo được cho ai.

Không chỉ vậy, vận trình tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Nửa kia đang muốn kiểm soát chặt gây ra sự ức chế, khiến bản mệnh chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 16/5/2023 hôm nay, vận quý nhân của tuổi Thân khởi vượng rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tài lộc trong ngày cũng vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này còn nhận được tin vui. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bản mệnh có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để dẫn lối cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn