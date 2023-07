Tử vi ngày 15/7/2023: Tuổi Dậu có quyền tự hào, tuổi Tuất tin vui bất ngờ

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 15/7/2023 hôm nay, tuổi Ngọ nên cẩn thận vướng phải thị phi, kiện tụng, bị cướp công trắng trợn hoặc nghỉ việc giữa chừng. Ở đời đi làm đừng quá thân thiết với bất kỳ ai, sống khép kín một chút cũng được để đỡ bị gây khó dễ.

Cũng may là tiền bạc không chịu ảnh hưởng từ trục trặc trong công việc. Nhiều người sẽ đi trả nợ hoặc được người khác trả nợ. Tình hình tài chính của bản mệnh trong ngày được nhận định là khá khả quan và tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Vận trình tình cảm cũng đi lên rõ rệt. Nếu ngoài kia nói gì mình, hãy bỏ ngoài tai. Cuộc đời này chỉ nên sống vì bản thân và những người yêu thương mình là đủ. Còn những kẻ chọc ngoáy, vô ơn thì nên sớm được được loại ra khỏi sự quan tâm của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 15/7/2023 hôm nay, tuổi Mùi công việc có bất trắc. Buôn bán gặp khách khó tính, vô duyên, dễ bị trễ hàng hoặc bùng hàng. Con giáp này làm việc quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác ở cơ quan.

May mắn là thu nhập không hề tệ. Tuổi Mùi được khuyên hãy làm điều mình muốn mà không phải chiều lòng thiên hạ. Tiền mình làm ra là do công sức, do lộc của mình nên cứ thế mà hưởng không phải ngại, đừng sợ mang tiếng là người hẹp hòi.

Trên phương diện tình cảm, tâm trạng của con giáp này gần đây đã khá hơn nhiều nhờ có gia đình ủng hộ. Còn những kẻ vô ơn, qua cầu rút ván tự sẽ không có cái kết tốt, đừng ấm ức làm gì cho mệt thân.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 15/7/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Thân gập ghềnh. Tính cách bộp chộp, nóng nảy khiến con giáp này làm cấp trên phật ý. Mỗi khi bế tắc, bản mệnh hãy bình tĩnh tự nhủ với bản thân rằng tất cả rồi cũng sẽ qua thôi.

Tài lộc lại có phần thuận lợi hơn sự nghiệp, thu nhập tốt, cơ hội kiếm tiền bằng việc làm thêm không tồi. Tất nhiên khi tuổi Thân ăn nên làm ra, có tiếng thì hay bị dòm ngó nhưng đừng lo, kiếm tiền trong sạch thì chẳng ai làm gì được bản mệnh.

Tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc bất ngờ. Mong rằng tuổi Thân vẫn đang hạnh phúc với bản thân và những mối quan hệ hiện tại. Những người từng lừa dối bản mệnh sẽ có cái kết không hay gì nếu không tự nhận ra lỗi lầm của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý