Tử vi ngày 15/3/2024: Tuổi Dần trên đà tăng tiến, tuổi Thân cẩn thận rắc rối

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 15/3/2024 hôm nay, tuổi Dần đang trên đà tăng tiến nên công việc cũng thuận lợi, may mắn như ý muốn. Bản mệnh làm ăn có uy tín, hay nhận được sự tin tưởng của khách. Nhiều người còn nhận tin vui liên quan đến chức quyền, lương thưởng, xin việc hoặc học hành.

Đường tài lộc may mắn nên cũng khá khẩm. Bản mệnh sẽ nhận được tin vui liên quan đến tiền bạc hoặc của cải, có thể bản mệnh sẽ nhận được hợp đồng làm ăn mới, có nhiều đơn hàng mới.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/3/2024 hôm nay không có lợi cho công việc của tuổi Mão. Đây là ngày mà bản mệnh cần phải suy nghĩ lại về những hành động của mình, không phải lúc nào bản mệnh cũng đúng. Nhiều người dễ bị cấp dưới hoặc đồng nghiệp lừa gạt sau lưng mà không hề hay biết.

Càng áp lực vì ôm nhiều việc càng khiến con giáp này dễ nhầm lẫn trong khâu sổ sách, quyết toán tiền bạc, bản mệnh nên cẩn thận hơn. Khi cảm thấy bế tắc trong chuyện tiền bạc, bản mệnh nên tìm đến những người thân thiết để được giúp đỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp này không có tiến triển gì mới. Bản mệnh hài lòng với bản thân ở hiện tại, không thích mở rộng thêm bất kỳ mối quan hệ nào. Nhiều người rơi vào trạng thái trầm tư, không quá quan tâm đến lời người khác nói.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 15/3/2024 hôm nay, tuổi Thìn nên cẩn thận trong công việc. Có lẽ đã đến lúc bản mệnh nên san sẻ bớt nhiệm vụ của mình để người khác có thể giúp đỡ. Thời gian qua, bản mệnh hứng chịu hết chuyện này đến chuyện khác nhưng tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, khó khăn đang chồng chất.

Bù lại, tuổi Thìn may mắn hơn trong chuyện tiền bạc. Những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản kha khá do những mối đầu tư trước đó của mình. Tiền tiêu rủng rỉnh cũng là nhờ công sức cố gắng của bản mệnh, tuổi Thìn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Đường tình duyên nở hoa, tuổi Thìn là con giáp giỏi giao tiếp, biết lấy lòng người cần lấy để bản thân được yên ổn. Dù không thích nịnh hót, thảo mai nhưng bản mệnh vẫn khéo léo để lấy được tình cảm của những người xung quanh, chẳng mấy khi bị người ta chê trách.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/3/2024 hôm nay mang tới tin vui cho tuổi Tỵ, khi mà bản mệnh đã thể hiện tinh thần làm việc không mệt mỏi, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc. Cuối cùng, bản mệnh cũng được cấp trên để mắt và công nhận, nhưng muốn tiến xa hơn có lẽ bản mệnh cần phải liều lĩnh hơn nữa.

Người làm ăn kinh doanh còn có khách hàng cũ quay lại để hợp tác tiếp, tài lộc rộng mở. Bản mệnh luôn tự tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cho bản thân, không muốn nhờ vả người quen vì sợ phiền phức.

Đường tình cảm của bản mệnh tốt lên, bản mệnh rất tốt bụng, hay nhường nhịn người khác. Con giáp này hiểu được sự tôn trọng, biết tiến biết lùi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân