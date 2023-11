Tử vi ngày 15/11/2023: Tuổi Tý phải thật cẩn trọng, tuổi Tỵ thăng tiến bất ngờ

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 15/11/2023 hôm nay, tuổi Ngọ sẽ thấy may mắn và thịnh vượng. Thu nhập của con giáp này sẽ gia tăng đáng kể, ví tiền dày lên. Công việc chính vẫn ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Mặc dù công việc chính ổn định, nhưng tuổi Ngọ không nên quá bỏ qua công việc thêm. Nguồn thu từ hoạt động tay trái cũng có thể đóng góp lớn vào sự giàu có của con giáp này. Hãy tận dụng cơ hội này để tăng cường nguồn thu nhập.

Trong mối quan hệ, mặc dù không có nhiều biến động, nhưng quá nhiều bình lặng cũng có thể tạo ra cảm giác nhàm chán. Cả con giáp này và đối phương đều bận rộn với công việc riêng, điều này có thể tạo ra khoảng trống trong mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 15h-17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 15/11/2023 hôm nay, tuổi Mùi có thể đối mặt với những khó khăn do các yếu tố khách quan như sự can thiệp của người khác, sự cố kỹ thuật... Mặc dù nguyên nhân không phải là do bản thân, nhưng bản mệnh vẫn cần phải cẩn trọng hơn.

Mối quan hệ xã hội trong ngày cũng không thuận lợi. Con giáp này được nhắc nhở họ không nên tham gia quá sâu vào chuyện của người khác, vì điều này có thể gây ra xung đột, mâu thuẫn, thậm chí là mất mát về mặt tài chính.

Vận trình tình cảm cũng gặp vướng mắc. Đặc đặc biệt khi sự thiếu thống nhất giữa con giáp này và đối phương tăng lên, điều này sẽ khiến tuổi Mùi chán nản và cũng khó tập trung vào công việc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 15/11/2023 hôm nay, tuổi Thân đặt tâm trí vào công việc một cách tận tâm, không để những vấn đề bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Con giáp này không chỉ chăm chỉ mà còn linh hoạt khi đối mặt với thêm nhiệm vụ.

Về mặt tài chính, tuổi Thân có triển vọng tích cực với các nguồn thu nhập đang có dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên tiêu xài quá mức, đặc biệt là khi còn nhiều chi phí phải đối mặt trong thời gian tới.

Con giáp này không có vấn đề gì phải quá lo lắng trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, tuổi Thân cần quan tâm đặc biệt đến sức khỏe. Đây là điều rất quan trọng, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn